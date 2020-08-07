Барселона - Наполи: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Результат первой игры если и удивил, то не сильно. Проваливающая сезон «Барселона» увезла из Неаполя выгодную результативную ничью (1:1), и близко не наиграв на победу. Каталонцы сбились на бестолковое перекатывание мяча поперек-назад - эдакий суррогат тики-таки от Сетьена - и, естественно, «Наполи» оказался к этому готов.

С тех пор прошло почти полгода, в которые вместились остановка и рестарт чемпионатов, беспрецедентный карантин из-за пандемии коронавируса, но «Барса» как была в беде, так и остается. Вылет из ЛЧ неминуемо приведет к отставке Сетьена, и он это знает. У Гаттузо есть ресурсы, чтобы это обеспечить. Сумеет ли Рино привести свою команду к триумфу на «Камп Ноу» - смотрите в субботу , 8 августа , на Футбол 2 . Начало игры «Барселона» - «Наполи» в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры «Барса» - «Наполи» с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча «Барселона» - «Наполи» в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

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