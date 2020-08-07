  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона - Наполи: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Наполи: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи", 8 августа 2020

Барселона - Наполи: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Результат первой игры если и удивил, то не сильно. Проваливающая сезон «Барселона» увезла из Неаполя выгодную результативную ничью (1:1), и близко не наиграв на победу. Каталонцы сбились на бестолковое перекатывание мяча поперек-назад - эдакий суррогат тики-таки от Сетьена - и, естественно, «Наполи» оказался к этому готов.

С тех пор прошло почти полгода, в которые вместились остановка и рестарт чемпионатов, беспрецедентный карантин из-за пандемии коронавируса, но «Барса» как была в беде, так и остается. Вылет из ЛЧ неминуемо приведет к отставке Сетьена, и он это знает. У Гаттузо есть ресурсы, чтобы это обеспечить. Сумеет ли Рино привести свою команду к триумфу на «Камп Ноу» - смотрите в субботу, 8 августа, на Футбол 2. Начало игры «Барселона» - «Наполи» в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры «Барса» - «Наполи» с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча «Барселона» - «Наполи» в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Канада - DAZN, CBS Sports Network
  • Чехия - O2 TV
  • Франция - RMC Sport 1
  • Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
  • Венгрия - M4 Sports
  • Италия - Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5
  • Польша - IPLA, TVP1, Polsat Sport Premium 2
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania
  • Словакия - Orange Sport 1
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports Turkey
  • Великобритания - BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
  • США - CBS Sports Network, Univision NOW, CBS All Access, ZonaFutbol, TUDN.com, TUDN App, Univision, UniMás, TUDN USA
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Барселона Наполи (Неаполь) Кике Сетьен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...