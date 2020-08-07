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Барселона - Наполи: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи", 8 августа 2020
Результат первой игры если и удивил, то не сильно. Проваливающая сезон «Барселона» увезла из Неаполя выгодную результативную ничью (1:1), и близко не наиграв на победу. Каталонцы сбились на бестолковое перекатывание мяча поперек-назад - эдакий суррогат тики-таки от Сетьена - и, естественно, «Наполи» оказался к этому готов.
С тех пор прошло почти полгода, в которые вместились остановка и рестарт чемпионатов, беспрецедентный карантин из-за пандемии коронавируса, но «Барса» как была в беде, так и остается. Вылет из ЛЧ неминуемо приведет к отставке Сетьена, и он это знает. У Гаттузо есть ресурсы, чтобы это обеспечить. Сумеет ли Рино привести свою команду к триумфу на «Камп Ноу» - смотрите в субботу, 8 августа, на Футбол 2. Начало игры «Барселона» - «Наполи» в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры «Барса» - «Наполи» с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча «Барселона» - «Наполи» в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN, CBS Sports Network
- Чехия - O2 TV
- Франция - RMC Sport 1
- Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
- Венгрия - M4 Sports
- Италия - Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5
- Польша - IPLA, TVP1, Polsat Sport Premium 2
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania
- Словакия - Orange Sport 1
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports Turkey
- Великобритания - BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
- США - CBS Sports Network, Univision NOW, CBS All Access, ZonaFutbol, TUDN.com, TUDN App, Univision, UniMás, TUDN USA