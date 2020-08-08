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Сарри – о вылете из ЛЧ: Возможно, Ювентус просто проклят

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Маурицио прокомментировал досадный вылет

Сарри – о вылете из ЛЧ: Возможно, Ювентус просто проклят
Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал вылет туринского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Лиона".

"К сожалению, мы вылетели из-за первого матча, по сути, из-за первой половины первого матча. Если убрать огромное разочарование по поводу вылета, то я очень доволен командой сегодня вечером, поскольку они проявили характер и выложились на полную.

Чего жду от встречи с руководством "Ювентуса"? Не думаю, что руководители высшего уровня будут принимать решение на основе одного матча. Будут оценивать весь сезон. Я нахожу такой вопрос оскорбительным, но не по отношению ко мне, а по отношению к директорам клуба. У меня есть контракт, я буду его уважать и ничего не жду.

Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один — проиграли. Это означает, что в восьми встречах мы бы набрали 19 очков. Если бы в Лиге чемпионов была таблица, мы занимали бы первое или второе место. Вместо этого „Ювентус“ вылетел. Вот почему мне невероятно грустно. Это заставляет думать, что „Ювентус“ проклят в Лиге чемпионов", — цитирует Сарри Football-Italia.

Отметим, что Сарри известен как весьма суеверный человек. К примеру, Маурицио просил не объявлять о его назначении в "Челси" 13-го числа, также он никогда не переступает через разметку поля и долгое время предпочитал заходить на стадион последним, веря, что это приносит "Наполи" победы.

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В статье: Ювентус (Турин) Маурицио Сарри
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
08.08.2020 в 11:10
Он что, реально думает, что при нем Ювентус сильнее, чем при Аллегри или Конте???
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+1
-1
MaximSK (Киев)
08.08.2020 в 10:45
При Сарри Юве к сожалению деградировал по сравнению с прошлым сезоном. Нужен новый тренер с усилением состава в полузащите
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+1
0


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