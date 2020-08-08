Сарри – о вылете из ЛЧ: Возможно, Ювентус просто проклят

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал вылет туринского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Лиона".

"К сожалению, мы вылетели из-за первого матча, по сути, из-за первой половины первого матча. Если убрать огромное разочарование по поводу вылета, то я очень доволен командой сегодня вечером, поскольку они проявили характер и выложились на полную.

Чего жду от встречи с руководством "Ювентуса"? Не думаю, что руководители высшего уровня будут принимать решение на основе одного матча. Будут оценивать весь сезон. Я нахожу такой вопрос оскорбительным, но не по отношению ко мне, а по отношению к директорам клуба. У меня есть контракт, я буду его уважать и ничего не жду.

Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один — проиграли. Это означает, что в восьми встречах мы бы набрали 19 очков. Если бы в Лиге чемпионов была таблица, мы занимали бы первое или второе место. Вместо этого „Ювентус“ вылетел. Вот почему мне невероятно грустно. Это заставляет думать, что „Ювентус“ проклят в Лиге чемпионов", — цитирует Сарри Football-Italia.