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Голкипер Лейпцига: У нас вновь есть шанс заявить о себе на всю Европу

Лига Чемпионов
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"Быки" попробуют обыграть "Атлетико" и завоевать путевку в полуфинал

Голкипер Лейпцига: У нас вновь есть шанс заявить о себе на всю Европу
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Вратарь "РБ Лейпциг" Петер Гулачи прокомментировал будущий матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Атлетико".

- Для каждого из нас это будет особенный матч. В нашей команде есть ряд футболистов, которые играют за "Лейпциг" уже в течение четырех-пяти лет.

У нас вновь есть шанс заявить о себе на всю Европу. Верим в свои силы. Попробуем снова проявить себя и завоевать путевку в полуфинал, - сказал Гулачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) РБ Лейпциг Петер Гулачи
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