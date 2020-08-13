Голкипер Лейпцига: У нас вновь есть шанс заявить о себе на всю Европу

Вратарь "РБ Лейпциг" Петер Гулачи прокомментировал будущий матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Атлетико".

- Для каждого из нас это будет особенный матч. В нашей команде есть ряд футболистов, которые играют за "Лейпциг" уже в течение четырех-пяти лет.

У нас вновь есть шанс заявить о себе на всю Европу. Верим в свои силы. Попробуем снова проявить себя и завоевать путевку в полуфинал, - сказал Гулачи.