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Голкипер Лейпцига: У нас вновь есть шанс заявить о себе на всю Европу
"Быки" попробуют обыграть "Атлетико" и завоевать путевку в полуфинал
Вратарь
- Для каждого из нас это будет особенный матч. В нашей команде есть ряд футболистов, которые играют за "Лейпциг" уже в течение четырех-пяти лет.
У нас вновь есть шанс заявить о себе на всю Европу. Верим в свои силы. Попробуем снова проявить себя и завоевать путевку в полуфинал, - сказал Гулачи.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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