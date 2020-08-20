Пора чудес прошла, пришла пора героев. Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

На сей раз все было предсказуемо: выиграли те, кто должен был. Одинаково уверенно и легко, если судить по счету. На мой взгляд, все же, "Лион" составил более серьезную конкуренцию фавориту, нежели "Лейпциг". И за счет этого, при равных результатах, я бы отдал общее визуальное преимущество французским клубам над немецкими. Пусть мизерное и эфемерное.

"Лейпциг" - ПСЖ 0:3

"Лион" - "Бавария" 0:3

Зрелищность. Матчи были одинаково смотрибельными. Футбол, как игра, удерживал внимание зрителя на протяжении всей встречи. В этом смысле, оба полуфинала однозначно удались: до полутора десятка опасных моментов у ворот в каждом, подавляющее большинство из которых я бы назвал голевыми.

Интрига. А вот футбол, как соперничество, приказал долго жить еще до перерыва – и там, и там. Считаю, что формально успех "Баварии" принес первый же гол Гнабри на 18-й минуте. После него острота возникала лишь у ворот "Лиона", и через четверть часа счет удвоился. Во втором тайме "Лион" очнулся и имел несколько возможностей забить, но о шансах на ничью речь не шла.

ПСЖ убил интригу уже перед самым перерывом, когда его второй мяч забил Ди Мария. Все-таки между этими голами была у "Лейпцига" реальная возможность отыграться. Ее в середине тайма упустил Поульсен. А во втором тайме доминация ПСЖ была полной и очевидной. Единственное, о чем можно вспомнить у "Лейпцига" - удар Шика в концовке, угодившего… в того же Поульсена.

Логика. Счет 3:0 абсолютно точно отображает превосходство парижан. Тогда как "Лион" стопроцентно заслужил свой забитый мяч, да и "Бавария" реализовала почти половину своих моментов, а это превышает "стандартную норму", согласно которой на три гола она самую чуточку "не наиграла". Хотя чисто визуально – без вопросов.

Судейство. И вновь мой персональный консультант остался без работы. И опять Фемида практически не вмешивалась в игру и никак не повлияла на ее исход. Если так будет и в финале, то мы с вами вправе будем говорить о лучшем арбитраже в Лиге чемпионов за многие годы – правда, справедливости ради, начиная со стадии четвертьфиналов.

Везение. Самым везучим здесь был "Лейпциг". Облюбованная Неймаром мишень – правая стойка ворот соперника – дважды спасала последнего от гола. На 6-й минуте – еще при 0:0, и через полчаса – уже при 0:1. Но от разгрома в этот вечер "Лейпциг" уберечь не могло уже ничто.

А вот фарт "Баварии" был из разряда близких к судьбоносным. Ибо штанга ворот Нойера, отразившая мяч после удара Экамби, уже на следующей минуте обернулась тем самым голом Гнабри. А он круто изменил ситуацию на поле, где до этого условия диктовал скорее "Лион". Не скажу, что гол Экамби обязательно помешал бы "Баварии" выиграть, но все же…

Личности. Самым ярким действующим лицом лично мне запомнился Мбаппе. Если же говорить о вкладе в результат, то это без вариантов Ди Мария, приложивший ногу ко всем трем мячам, забитым ПСЖ. Третьим в числе выдающихся личностей назвал бы их партнера Неймара.

Гнабри и Левандовски из "Баварии" были несколько менее заметны, в сравнении с вышеупомянутой троицей, но запомнились своим участием в голах. В первую очередь, конечно, Гнабри, чей дубль фактически решил исход поединка досрочно. Согласитесь, героев было более чем достаточно.

Если говорить о вратарях, то чаще других выручал свой "Лейпциг" Гулачи – не менее пяти раз. Другое дело, что большинство из этих сэйвов были припарками для мертвого, так как совершались уже при счете 0:3.

Симпатии. По впечатлениям от полуфиналов, автору больше по душе пришелся ПСЖ. Думаю, этот нехитрый вывод напрашивается каждому, кто был внимателен при чтении. Но, пожалуй, болеть за парижан буду не только поэтому. И даже не потому, что "Бавария" уже этих кубков в свое время поднаелась.

Просто имею такой недостаток: сопереживать не футбольным машинам, а командам, в большей степени зависящим от игры своих лидеров. Ну старомоден Юрич, что ты с этим будешь делать… Знаю-знаю, в современном футболе чаще всего я обречен на провал, как болельщик. Но если уж для тебя футбол – чудо, а не качественно проделанная работа, то как иначе?

Пора чудес прошла? Но прошла ли пора героев? В полуфиналах тон задавали именно они. И тот же Гнабри, и тот же Ди Мария. В ПСЖ узрел их больше. А если Неймара уберут из-за этой фигни с футболками – что ж, тем сильнее буду симпатизировать команде Ди Марии и Мбаппе. Хотя бы из духа противоречия.

А выиграет "Бавария"? Сдержанно поаплодирую ей. Впрочем, сдержанно ли – это будет зависеть от того, какой футбол она покажет. И вообще, главное, чтобы в финале тактика с борьбой не убили собственно игру. Хотелось бы верить, что именно эта пара финалистов избавит нас от созерцания трусливого финального жлобства.