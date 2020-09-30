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Лига чемпионов. Краснодар во второй раз бьет ПАОК и творит историю

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Россия будет иметь троих представителей в ЛЧ

Лига чемпионов. Краснодар во второй раз бьет ПАОК и творит историю
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После домашней победы 2:1 "Краснодар" приехал в Салоники отстаивать преимущество, и именно в этим занялся со старта. Не было привычных атак большими силами - только глубокая защита и редкие вылазки.

ПАОК мог забивать уже на старте, но Сафонов потащил удар Живковича. В дальнейшем греки хоть и владели территориальным преимуществом, но реальных шансов почти не создавали. Исключение - удар головой от Креспо в упор, который отбил все тот же Сафонов.

"Краснодар" первые 60-70 минут не показывал впереди вообще ничего, вспомнить можно только дальний удар от Кабелла. При этом и в обороне россияне постепенно садились с каждой минутой глубже. Старт второй половины остался целиком и полностью за греками, которые чудом не забили после углового, да и вообще атаковали все острее.

Дело пахло голом, но забили его в итоге гости. "Краснодару" сильно помог выход на поле Игоря Смольникова - он допускал много брака в передачах, но выполнял громадный объем скоростной работы и в одной из контратак выполнил прострел, заставивший Михалидиса срезать мяч в свои ворота.

Этот автогол не только изменил игру, но и окрылил россиян. Даже после того, как греки отыгрались благодаря стандарту и классной игре на втором этаже от Эль-Каддури, "Краснодар" не дрогнул и в следующей атаке вернул себе статус-кво: Вильена пробил в штангу, а Кабелла добил мяч в сетку. Проходной двор - вот чем сегодня была оборона хозяев "Тумбы".

"Краснодар" тоже не впечатлил и с такой игрой ему будет трудно в ЛЧ, но здесь и сейчас он был сильнее - потому и вышел в группу впервые в своей истории. Россия, тем самым, получила третьего представителя в ЛЧ - напомним, "Зенит" и "Локомотив" туда попали напрямую. Греция же довольствуется единственным полпредом - "Олимпиакосом".

Салоники. "Тумба"

ПАОК - "Краснодар" - 1:2 (первый матч 1:2)

Голы: Эль-Каддури, 77 - Михалидис, 73 (автогол), Кабелла, 78

ПАОК: Ж. Живкович - Ингасон, Варела (Свидерский, 76), Михалидис - Креспо (Ваге, 59), Эль-Каддури, Шваб, Яннулис - Пелкас (Чолак, 59), Цолис, А. Живкович

"Краснодар": Сафонов - Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес - Уткин (Смольников, 58), Газинский (Камболов, 83), Вильена - Классон, Берг, Кабелла (Сулейманов, 85)

Предупреждения: Ингасон, 24, Пелкас, 37, Эль-Каддури, 90+1 - Вильена, 33, Кайо, 35

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В статье: ПАОК (Салоники) Игорь Смольников Реми Кабелла "Краснодар"
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Комментарии (6)
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Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
01.10.2020 в 00:15
Хорошо, что на юафутболе стали писать о российских клубах. А то раньше не найти было информации на наших ресурсах. И находятся ведь чудаки, что минусуют..
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+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.09.2020 в 23:58
Молодцы!!!
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+3
-4
magnumm (Шепетовка)
30.09.2020 в 23:52
класс! !красавцы!! сейчас у щеневмерлых желчь пеной пойдет)) ждеееемс))
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+3
-5
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
30.09.2020 в 23:54
ты адекватный? зачем разжигать?
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+2
-1
absurdlight (Kiev)
01.10.2020 в 00:01
Может он тот гунявый автор, который опубликовал эту статью, чтобы был срач, много комментов и т.д. )
0
-2
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
30.09.2020 в 23:52
Ура! Краснодар красавцы! Галицкий должен быть счастлив))
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+3
-4


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