Включай стрим до и после матча Реал - Шахтёр и делись своим мнением об игре

Сегодня "Шахтёр" проведёт дебютный поединок в новом розыгрыше Лиги чемпионов. "Горняки" отправились на матч с "Реалом" не в оптимальном составе. Тем не менее, Луиш Каштру обещал дать бой именитому сопернику.

Александр Севидов, Александр Рыженко и Игорь Семйон до и после игры проведут на Youtube-канале UA-Футбол стрим, посвящённый этой игре, в котором обсудят главные события вокруг встречи. До стартового свистка прямой эфир начнётся в 19:20, а после завершения матча ожидайте стрим в 21:55. До встречи!

Стрим до матча

Стрим после матча