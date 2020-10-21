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Включай стрим до и после матча Реал - Шахтёр и делись своим мнением об игре

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Начало в 19:20

Включай стрим до и после матча Реал - Шахтёр и делись своим мнением об игре
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Шахтёр" проведёт дебютный поединок в новом розыгрыше Лиги чемпионов. "Горняки" отправились на матч с "Реалом" не в оптимальном составе. Тем не менее, Луиш Каштру обещал дать бой именитому сопернику.

Александр Севидов, Александр Рыженко и Игорь Семйон до и после игры проведут на Youtube-канале UA-Футбол стрим, посвящённый этой игре, в котором обсудят главные события вокруг встречи. До стартового свистка прямой эфир начнётся в 19:20, а после завершения матча ожидайте стрим в 21:55. До встречи!

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Стрим до матча

Стрим после матча

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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