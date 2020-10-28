Лига Чемпионов
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Брюгге – Лацио 1:1. Обескровленные римляне с трудом удержали ничью
Ситуация в группе остаётся непредсказуемой
Лига Чемпионов, групповой этап
Квартет F, 2-й тур
"Брюгге" – "Лацио"
Голы: Ванакен (42, пен) – Корреа (14)
"Брюгге": Миньоле – Дели, Коссуну, Мата – Соболь, Ванакен, Ритс, Вормер, Диатта – де Кетеларе (Ланг, 84), Бонавентуре (Крменчик, 88)
"Лацио": Рейна – Ачерби, Худт, Патрик – Фарес (Мурики, 56), Акпа-Акпро, Пароло, Милинкович-Савич, Марушич – Кайседо (Чиж, 68), Корреа
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