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Брюгге – Лацио 1:1. Обескровленные римляне с трудом удержали ничью

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ситуация в группе остаётся непредсказуемой

Брюгге – Лацио 1:1. Обескровленные римляне с трудом удержали ничью
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Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет F, 2-й тур

"Брюгге" – "Лацио"

Голы: Ванакен (42, пен) – Корреа (14)

"Брюгге": Миньоле – Дели, Коссуну, Мата – Соболь, Ванакен, Ритс, Вормер, Диатта – де Кетеларе (Ланг, 84), Бонавентуре (Крменчик, 88)

"Лацио": Рейна – Ачерби, Худт, Патрик – Фарес (Мурики, 56), Акпа-Акпро, Пароло, Милинкович-Савич, Марушич – Кайседо (Чиж, 68), Корреа

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В статье: Брюгге Лацио (Рим)
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