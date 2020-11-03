Зальцбург - Бавария 2:6. Обманчивый счет

“Бавария” продолжает свою победную серию в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне “Рекордмайстер” выиграл все свои матчи в главном футбольном турнире, и в сезоне 2020/21 пока только побеждает. Однако матч с “Зальцбургом” легким для “Баварии” не получился, несмотря на итоговый разгромный счет.

“Зальцбург” забил первым. Секу Койта стянул на себя Алабу и Боатенга, и смог отправить мяч на ход Берише – точный удар в ближний угол, и Нойер вытаскивает мяч из сетки.

“Бавария” смогла отыграться только после пенальти. Сначала одиннадцатиметровый заработал Эрнандес, но рефери, посмотрев VAR, отменил свое решение, но игроки “Зальцбурга” привезли еще один пенальти в свои ворота (Мюллер), и Левандовски точно ударил с точки.

Игра была интересной. “Зальцбург” играл смело и часто угрожал воротам Нойера. “Баварии” сложно было организовывать свои атаки из-за прессинга “Зальцбурга”, кроме того хозяева всегда держали в напряжении пару центрбеков “Баварии”. Однако до перерыва забить еще удалось только мюнхенской команде. Мюллер выполнил прострел с фланга, и попал в Кристенсена, от которого мяч отскочил в ворота.

Второй тайм начался с сэйва Нойера, который кончиками пальцев потащил удар Койта. “Бавария” ответила ударом Комана в перекладину. А затем сработала замена Джесси Марша. Рамальо отобрал мяч в центре поля у Левандовски и отдал точный разрезающий пас на Окугаву, который едва появился на поле.

Ханси Флик тоже провел ряд замен, но переломный гол его команда только после углового. Точный навес Киммиха и Боатенга практически без сопротивления пробил в угол.

После интенсивных 80 минут “Зальцбург” начал сдавать, и гости провели три безответных мяча. Сане, Левандовски и Эрнандес пробивали без шансов. После шестого гола разочарованный Рамальо развел руками от отчаяния – “Зальцбург” сделал все, чтобы зацепиться за очки в матче, но “Бавария” в конце матча была просто беспощадной и продемонстрировала свой исключительный класс.

В другом матче группы “Атлетико” не смог обыграть “Локомотив”, поэтому “Бавария” после трех туров лидирует с отрывом в пять очков.

Лига чемпионов, Группа "А", третий тур. Зальцбург, “Ред Булл Арена”

“Зальцбург” – “Бавария” 2:6

Голы: Бериша 4, Окугава 66 – Левандовски 21 (пен.), Кристенсен 44 (авт.), Боатенг 79, Сане 83, Левандовски 88, Эрнандес 90+2

“Зальцбург”: Станкович – Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер – Мвепу, Камара, Юнузович (Окугава 65) – Бериша (Онгене 76), Собослаи – Койта (Окафор 65)

“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Боатенг, Павар (Сарр 74) – Толиссо (Хави Мартинес 75), Киммих – Коман (Сане 75), Мюллер (Мусиала 90+1), Гнабри (Коста 90+1) – Левандовски

Предупреждения: Камара 53, Мвепу 85 – Павар 23, Гнабри 68