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Каштру: 0:6 – это унижение для Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник горняков прокомментировал поражение от Гладбаха

Каштру: 0:6 – это унижение для Шахтера
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в послематчевом флэш-интервью для канала Футбол рассказал о разгромном поражении от гладбахской "Боруссии" (0:6).

– Что произошло?

– Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла "Боруссия", нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая 2 недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности. На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

– Какие причины поражения?

– Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат – это унижение для нас. Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить.

– Что значили замены в перерыве?

– Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло и во втором. Нам нужно менять некоторые вещи во время матча. Постарались освежить команду. В первом тайме было грязное пятно. Мы хотели прибавить энергии, которой не было в первой половине. Мы не ожидали, что сегодня будет такой плохой вечер.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (10)
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Comment06 (Украина)
03.11.2020 в 23:30
Настораживает, что при нынешнем ТШ эти унижения входят в норму с месячной периодичностью...
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Joyce (Donetsk)
03.11.2020 в 23:30
Типа у ШД сегодня выходной после Мариуполя? Устали, блин.
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Эдмон Дантес (Хмельницкий )
03.11.2020 в 23:26
Свирип Петрович Галахвастов... как он стал тренером ШД ? В воскресенье нас , болельщиков Шахтёра , ждёт ещё одно унижение . Отставка этого «голого короля» неизбежна , но уйти он должен не один . Надеюсь Палкин и другие ответственные за это назначение уйдут за ним следом.
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 23:17
еще бы. у тебя еще есть 3 матча, Лу. действуй-те
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Исследователь
03.11.2020 в 23:11
Проанализируйте состав при котором у Шахтёра были наихудшие последние 10 игр или это так сложно, подсказывать специалистам не собираюсь . Хотя и у ДК такая же проблема. И там и тут проблемы из за одного игрока в команде.
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0
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2020 в 23:06
Вацко вернулся и наши начали проигравать а завтра ДК получит
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0
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timo87 (Донецк)
03.11.2020 в 23:05
Стоило бы попросить прощения у болельщиков за это унылое г..но
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+2
0
nemo69 (Ямайка)
03.11.2020 в 23:03
Вали, ты не тренер!
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+1
0
schabay (Краснодон)
03.11.2020 в 23:15
Вали, ты не болельщик!
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 23:18
тож пральна. кстати, Краснодон - это какая страна?
0
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