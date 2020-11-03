Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа

“Шахтер” превзошел все ожидания, набрав четыре очка в матчах с “Реалом” и “Интером”. Эти результаты позволяли смотреть на две игры с “Боруссией” Менхенгладбах с оптимизмом. Как-никак, это команда из четвертой корзины, и у нее в составе нет топ-звезд, как у “Реала” и “Интера”. Можно было подумать, если не выигрывать у “Боруссии”, как тогда можно претендовать на плей-офф? Однако реальность нагло и беспощадно указала на наивность всех наших представлений и ожиданий.

Наивным. Таким был сегодняшний “Шахтер” в матче с “Боруссией”. Гладбах играл в современный, быстрый, прогрессивный футбол и наказывал “горняков” за простейшие ошибки. Уровень интенсивности, предложенный сегодня “Боруссией”, “Шахтеру” был абсолютно не по силам.

Луиш Каштру доверился составу, который брал очки у “Реала” и “Интера”, и в этом был его главный просчет. Как никогда ощущалось нехватка в центре поля Тараса Степаненко, который не только бы выигрывал единоборства и “подчищал” ошибки своих юных одноклубников, но был бы и лидером или даже тренером на поле, который мог бы помочь “Шахтеру” найти противоядие прессингу Гладбаха и как-то наладить игру в обороне.

Но в сегодняшней игре проваливался не только центр поля “Шахтера”. Провалилась вся команда, и ни один футболист не заслуживает на какой-то положительный отзыв.

Как легко “Боруссия” забивала все голы! Но за этой легкостью, как это часто бывает в футболе, ощущалась грамотно проделанная работа тренерского штаба и фантастическая реализация своих моментов. Например, первый гол. Корниенко потерял из виду Лайнера, это увидел центрхав Гладбаха Нойхаус и отдал длинный пас на 40 метров австрийскому фулбеку. У Лайнера было время принять мяч, и точно отдать в штрафную Плеа. Француз опередил Бондаря, мяч в сетке, 0:1.

“Шахтер” не включался в игру, и очень легко терял мяч под прессингом “Боруссии”. Во втором голе Гладбах дважды за каких-то пару минут отбирал мяч у “горняков”, а завершилось все дальним ударом Крамера. Бондарь подставил ногу под удар и подставил Трубина.

“Боруссия” выигрывала 2:0 по ходу матча и у “Реала”, но затем пропустила два гола в ответ. Сегодня “жеребцы” решили сами забить четыре гола, и все в первом тайме. Снова обрезка у своих ворот, снова не срабатывает подстраховка, снова хаос в 14 зоне, и Плеа без сопротивления бьет в “девять”. А точку перед перерывом поставил Бенсебаини. Он выиграл воздух после углового, Трубина выбросился из ворот и алжирец пробил сквозь перчатки молодого кипера.

Камбэки с 0:4 случаются в футболе крайне редко. Сегодня ничего не говорило о том, что “Шахтер” может отыграться. Каштру провел в перерыве тройную замену, но игра не изменилась. Гладбах проводил свои фирменные вертикальные атаки в два-три касания, забил еще два раза (Штиндль после паса Плеа, Плеа после паса Тюрама) и в целом полностью контролировал матч.

Что произошло? Недооценка? Недоподготовка? Просто “черный день”? Все это нелепые оправдания. Сегодня одна команда играла в современный футбол, а другая не предложила ничего, кроме полной растерянности. Каштру и его помощникам предстоит провести несколько бессонных ночей за видеоанализом. Иначе ответный матч закончится такой же катастрофой.

(фото – Александр Приходько, UA-Футбол)

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“Шахтер” – “Боруссия” Менхенгладбах 0:6

Голы: Плеа 8, Бондарь 17 (авт.), Плеа 26, Бенсебаини 44, Штиндль 65, Плеа 69

“Шахтер”: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон (Степаненко 69) – Тете, Маркос Антонио (Алан Патрик 46), Марлос (Коваленко 46), Соломон – Тайсон (Мораес 46)

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи (Янчке 82), Гинтер, Лайнер (Ланг 82) – Нойхаус, Крамер – Тюрам, Штиндль (Вольф 75), Хофманн (Лазаро 75) – Плеа (Траоре 82)

Предупреждения: Хочолава 46, Соломон 63