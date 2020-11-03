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Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Просчеты Каштру и топ-игра Гладбаха привели к разгрому горняков на Олимпийском

Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Шахтер” превзошел все ожидания, набрав четыре очка в матчах с “Реалом” и “Интером”. Эти результаты позволяли смотреть на две игры с “Боруссией” Менхенгладбах с оптимизмом. Как-никак, это команда из четвертой корзины, и у нее в составе нет топ-звезд, как у “Реала” и “Интера”. Можно было подумать, если не выигрывать у “Боруссии”, как тогда можно претендовать на плей-офф? Однако реальность нагло и беспощадно указала на наивность всех наших представлений и ожиданий.

Наивным. Таким был сегодняшний “Шахтер” в матче с “Боруссией”. Гладбах играл в современный, быстрый, прогрессивный футбол и наказывал “горняков” за простейшие ошибки. Уровень интенсивности, предложенный сегодня “Боруссией”, “Шахтеру” был абсолютно не по силам.

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Луиш Каштру доверился составу, который брал очки у “Реала” и “Интера”, и в этом был его главный просчет. Как никогда ощущалось нехватка в центре поля Тараса Степаненко, который не только бы выигрывал единоборства и “подчищал” ошибки своих юных одноклубников, но был бы и лидером или даже тренером на поле, который мог бы помочь “Шахтеру” найти противоядие прессингу Гладбаха и как-то наладить игру в обороне.

Но в сегодняшней игре проваливался не только центр поля “Шахтера”. Провалилась вся команда, и ни один футболист не заслуживает на какой-то положительный отзыв.

Как легко “Боруссия” забивала все голы! Но за этой легкостью, как это часто бывает в футболе, ощущалась грамотно проделанная работа тренерского штаба и фантастическая реализация своих моментов. Например, первый гол. Корниенко потерял из виду Лайнера, это увидел центрхав Гладбаха Нойхаус и отдал длинный пас на 40 метров австрийскому фулбеку. У Лайнера было время принять мяч, и точно отдать в штрафную Плеа. Француз опередил Бондаря, мяч в сетке, 0:1.

“Шахтер” не включался в игру, и очень легко терял мяч под прессингом “Боруссии”. Во втором голе Гладбах дважды за каких-то пару минут отбирал мяч у “горняков”, а завершилось все дальним ударом Крамера. Бондарь подставил ногу под удар и подставил Трубина.

Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа - изображение 2

“Боруссия” выигрывала 2:0 по ходу матча и у “Реала”, но затем пропустила два гола в ответ. Сегодня “жеребцы” решили сами забить четыре гола, и все в первом тайме. Снова обрезка у своих ворот, снова не срабатывает подстраховка, снова хаос в 14 зоне, и Плеа без сопротивления бьет в “девять”. А точку перед перерывом поставил Бенсебаини. Он выиграл воздух после углового, Трубина выбросился из ворот и алжирец пробил сквозь перчатки молодого кипера.

Камбэки с 0:4 случаются в футболе крайне редко. Сегодня ничего не говорило о том, что “Шахтер” может отыграться. Каштру провел в перерыве тройную замену, но игра не изменилась. Гладбах проводил свои фирменные вертикальные атаки в два-три касания, забил еще два раза (Штиндль после паса Плеа, Плеа после паса Тюрама) и в целом полностью контролировал матч.

Что произошло? Недооценка? Недоподготовка? Просто “черный день”? Все это нелепые оправдания. Сегодня одна команда играла в современный футбол, а другая не предложила ничего, кроме полной растерянности. Каштру и его помощникам предстоит провести несколько бессонных ночей за видеоанализом. Иначе ответный матч закончится такой же катастрофой.

Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа - изображение 3
(фото – Александр Приходько, UA-Футбол)

Лига чемпионов, третий тур. Киев, “НСК Олимпийский”

“Шахтер” – “Боруссия” Менхенгладбах 0:6

Голы: Плеа 8, Бондарь 17 (авт.), Плеа 26, Бенсебаини 44, Штиндль 65, Плеа 69

“Шахтер”: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон (Степаненко 69) – Тете, Маркос Антонио (Алан Патрик 46), Марлос (Коваленко 46), Соломон – Тайсон (Мораес 46)

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи (Янчке 82), Гинтер, Лайнер (Ланг 82) – Нойхаус, Крамер – Тюрам, Штиндль (Вольф 75), Хофманн (Лазаро 75) – Плеа (Траоре 82)

Предупреждения: Хочолава 46, Соломон 63

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (47)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
03.11.2020 в 21:57
Позорная игра Шахтёра, Каштру пора на выход, когда команда получает 4 гола в первом тайме, а ты просто смотришь на это и ничего не делаешь, то это много значит. Бондаря, Хочолаву и Тайсона в Мариуполь, Единственный кто достойно смотрелся - Степаненко, Плеа хотя-бы больше не забивал в девятку с зоны опорников. Трубин ещё хуже Пятова, как оказалось, а все так говорили, что он замена Пятову. Нужно двигаться дальше и забыть этот результат, как страшный сон. Если Каштру не сделает выводы перед ответным матчем, то мы гарантировано займём почётное 4-е место!
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simargl (Чернигов)
03.11.2020 в 21:57
Они очень удивились , когда оказалось , что это не Мариуполь без игроков основы. Поражение имени Каштру... бывает и так. Главное , что б завтра ДК не "превзошли" подвиг горняков ... тревожно ...
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0
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Lion Killer (Львів)
03.11.2020 в 21:57
ШО сталося, то сталося. Думаю, в Німеччині буде інший склад, інша гра. Окрім того, Тайсона разом з Марлосом обох відразу в ЛЧ вже, напевно, не побичимо - то -2 людини в захисних діях і саме ці двоє своєю аморфністю сьодні посіяли паніку, розгубленість серед команди. Пацани переважно молодняк просто зламалися після такого старту. Бажаю Шахтарю швидко забути цей матч і гарно підготуватися до наступного.
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Siren05 (Мариуполь)
03.11.2020 в 21:56
Да, похоже стратегия ШД основанная на том , чтобы не выкладываться хотя бы в двух матчах ЧУ против ФК Мариуполь - запретить играть арендованным, не сработала. Вроде бы отдохнула команда, играя с третьим составом ФК М, но в то же время расслабила булки. Вот и получила по полной... Я конечно утрирую, но всё же. Сработал закон, что если где-то что-то незаслуженно прибавилось, то вскоре оно и убавится :)
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0
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metall5291 (Kharkiv)
03.11.2020 в 21:56
Comment@NET
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Dnepr-75 (Днiпро)
03.11.2020 в 21:54
Зер гуд.
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+2
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VAO (Луганск)
03.11.2020 в 21:54
как то нет эмоций. нет злости или разочарования. не хочу говорить плохо об игроках. Хочется просто поблагодарить Боруссию за отличный красивый великолепный современный футбол. Многим нашим клубам на заметку как конспект) А если по матчу все-таки. У БМ за счет превосходство кол-венное в центре (всегда плюс один свободный игрок). Ошибка Шахтера играть в 4 защитника, так как 4 не могут удержать ширину обороны, тк открывают по сути центр для проникающих. И самое главное - выход из защиты. Опять таки центр сожрали немцы напрочь. Выходить надо было через длинные передачи верхом и скидки на тете и соломона. Они же пытались выходить через марлоса и майкона. И играть 5-4-1 (3-4-3 атака) отличный матч короче. надо выводы делать. страшного ничего не произошоло
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+1
0
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scorpius (Ck)
03.11.2020 в 21:55
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0
0
Антикрот (Киев)
03.11.2020 в 21:54
Всрався родной Шахтьорь...
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-1
VAO (Луганск)
03.11.2020 в 21:56
В Киеве сегодня праздник?)
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
03.11.2020 в 21:54
Ну вот и всё, сказка закончилась. Иначе и не могло быть, когда ещё вначале игры Бондарь и Трубин уже наваляли полные штаны. Ошибка Каштру - выпустить этих перепуганных на игру. И дураку понятно, что не может постоянно везти. Трубину вообще всё залетало. Бездарь. Такой же Бондарь, Хочолава, да и вся команда. Может берегли силы на Динамо?) Это ПОЗОР. Опять пасы не вперёд, а назад. А там дети. Ни прессинга, ни игры, ну ничего. П О З О Р! И тренер гавно!
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+3
0
VAO (Луганск)
03.11.2020 в 21:57
Лол.. Трубин ни в одном голе не виноват. Ни В Одном
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0
0
VAO (Луганск)
03.11.2020 в 21:58
А с другой стороны Вы классический Укр болельщик. Выиграли - все гений всем памятники ставить. Проиграли - позор всех с моста все гивно.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
03.11.2020 в 21:54
Переключил на Локомотив .Там вратарь Гельермо тащил все что можно
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+1
-2
SERG DIAGER (Сумы)
03.11.2020 в 21:54
Болільник Динамо, але сьогодні щиро співчуваю кротам. Не очікував такого мабуть ніхто не очікував
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+2
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
03.11.2020 в 21:53
И это команда с которой Шахтер якобы должен сражаться за Лигу Европы? Страшный сон... Который стал реальностью...
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+1
0
amg333 (Kyiv )
03.11.2020 в 21:53
С интером тоже самое должно было быть,но в отличии от игроков Интера,немцы реализовывали свои моменты!
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+3
0
m_odessa (Odessa)
03.11.2020 в 21:52
Хоча б Локомотив порадував. Дуже гiдно зiграв з iспанцями.
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+2
-1
viajador (село Ригака)
03.11.2020 в 21:52
Незгідний із заголовком. Яка це катастрофа? Бразильяни вже з Інтером грали гірше, ніж з Реалом. Ані усталі... Чекайте чергового підвищення тарифів на послуги Укртелекома і енергогенеруючих монополістів.
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0
-1
Karamba911 (Львів)
03.11.2020 в 21:52
Що називається - ПОСИПАЛИСЬ!!! Якщо будуть зроблені правильні висновки, то можливо і гідно зіграють Німеччині, а далі видно буде!!! Група смерті, це група в якій все може бути!!!
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+2
0
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DOMENICO (Lviv)
03.11.2020 в 21:51
Ну що тут коментувати...сама вже поява Вацка "фартового" навіювала сум...Позор...Перемогти Реал і тепер бути розшматованим на своєму полі...Німці домінували з першої хвилини. Далеко підуть в цій Лізі.Тренер їхній - чуваку 40 років, це Клопп номер 2. Толковий,чіткий тренер. ..уявляю як важко було дивитися Ахмету Рінатову на цей жалюгідний Шахтар...треба розбиратися з ким іти далі.
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+6
0
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таврия19752009 (симферополь)
03.11.2020 в 21:51
ТРУБИН ДНО,КАТШРУ ФИЗРУК....Если в ворота Шахтера поставить лопату ,то она больше отобьет ударов чем Трубин.Мяч летит в него по центру он уворачиваеться от мяча и гол.Если с Динамо Каштру снова поставит Трубина.То Динамо можно поздравить с чемпионством
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 21:50
такое ощущение, что все, что не залетело от Интера, залетело сегодня
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.11.2020 в 21:50
Wo ist Schachtar, wo?
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:51
Oh jaja Parteigenosse !
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+1
-1
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MES QUE UN CLUB
03.11.2020 в 21:49
Мда.... Как-то жиденько получилось.
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+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
03.11.2020 в 21:49
Каштру в випадку поразки через чотири дні на реванш з німцями можливості мати не буде.
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0
-1
Зритель (Харьков)
03.11.2020 в 21:48
5 таймов без забитых голов. И, похоже - это не предел.
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+4
0
Русланбай (Рівне)
03.11.2020 в 21:51
Круто підмічено
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
03.11.2020 в 21:48
Увы, после такого поражения победа над Реалом уже не такой кажется значимой.
Ответить
+2
0
magnum power (БОМЖ)
03.11.2020 в 21:48
на счёт можно закрыть глаза, но такой отвратительной игры от кротов не припомню, причём все они вышли на поле обречёнными с первых секунд. что-то там не так в команде(( наверное.
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+8
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:48
Коноплянка же уходить собрался. Все деморализованы и расстроены..
Ответить
+3
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2020 в 21:47
З неба на землю
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:48
Об землю:)
Ответить
+6
-1
MaksDnepr (Днепр)
03.11.2020 в 21:47
Кризис в мире. Деньги нужны всем. Палкин решил походу продать матч и подзаработать. Другую причину такой игры сложно найти.
Ответить
0
-2
UA Hero (Chernivtsi)
03.11.2020 в 21:47
Терміново збільшити УПЛ до 22 команд!!!
Ответить
+2
-1
Не дармоед (Запорожье)
03.11.2020 в 21:47
Это не катастрофа, это канализация забилась,почистить надо.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:47
Пока не будет порядка в украинском футболе, будет опа. Терки между кротами и чайками не есть порядок. Все остальное Лишь производные
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
03.11.2020 в 21:50
То есть в первой игре с Реалом порядок был?
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:53
С Реалом была разовая акция, подарок от испанцев. Пока в УПЛ будет админресурс и арендуполи, падение будет долгим.
0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2020 в 21:46
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+2
0
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Инспектор ( )
03.11.2020 в 21:46
Важно Ваше мнение- будет ли Денисов и эксперты выдвигать мнение о недостатке опыта игроков Шахтера
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+5
-1
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scorpius (Ck)
03.11.2020 в 21:46
А что, есть варианты?
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+1
0
UA Hero (Chernivtsi)
03.11.2020 в 21:48
Суддя винен, і Порошенко. Це ж очевидно...
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+3
-2
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scorpius (Ck)
03.11.2020 в 21:45
Фуххх... Думал будет хуже. Пронесло..
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+4
0
аалекс ( Крым)
03.11.2020 в 21:44
После 7-0 от Баварии не было так стыдно за команду. Позорище. Могут все-таки горняки выдавать такие провальные матчи. Создалось впечатление, что немцы играли против чемпиона Эстонии. Команде побыстрее отойти от этого шока.
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+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
03.11.2020 в 21:44
Идеальная тактика – должна быть записана в учебниках. Выйти и просто стоять у своих ворот, отдать все – инициативу, пространство, агрессию, движение. Получить заслуженных 4 мяча. Потом выйти на второй тайм и просто удерживать этот «достойный» счет. Вторая часть плана удалась хуже чем первая, не удержали. И это для лидера группы, сыгравшего перед этим достойно с грандами…
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+8
0


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