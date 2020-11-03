Порту - Марсель 3:0. И зачем провансальцы возвращались в ЛЧ?

Семь лет не играл "Марсель" в Лиге чемпионов, и вот вернулся, но только чтобы проиграть три стартовых матча группового раунда с общим счетом 0:7.

"Порту" доминировал с самой первой секунды встречи, и дебютного гола довелось ждать лишь 4 минуты - Хесус Корона на фланге накрутил соперников и прострелил точно на Марега, стоявшего в метре от ворот.

Димитри Пайет мог вернуть "Марсель" в матч, если бы реализовал пенальти, который индивидуальными действиями заработал Товен, однако пробил сильно выше ворот. Вероятно, тот эпизод окончательно прибил гостей. С игры-то у них вообще ничего не получалось. Тот же Пайет провел матч в стиле человека-невидимки. В том же ключе отыграли и Бенедетто с Сансоном.

А вот "Порту" медленно, но верно давил. В середине первого тайма Амави привез пенальти уже на собственные ворота, и Сержиу Оливейра с точки пробил максимально ответственно - сильно в нижний угол.

Были у "Драконов" и другие шансы, но как-то не доходило до ударов. Лишь после перерыва пошли еще опасные выстрелы - Сануси бахнул головой выше, Марега чуть не попал, а на 69-й минуте Луис Диас таки добился своего. Его удар в касание по диагонали стал украшением встречи. Из этого колумбийца будут люди, вот увидите.

"Марсель" же за весь матч так и не нанес ни единого удара в створ ворот, и это самая настоящая катастрофа. Андре Виллаш-Боаш жонглирует схемами, переставляет игроков туда-сюда, но ничего не меняется. Его команда безвольна, стерильна в атаке и ненадежна в защите. Даже клубы с маленьких чемпионатов выступают в этой ЛЧ продуктивнее.

После 3 туров у "Марселя" 0 очков и даже 0 забитых голов. О выходе в плей-офф ЛЧ теперь можно даже и не мечтать. Касательно "Порту", то у него теперь 6 баллов, и это второе место в группе после "Манчестер Сити".

3-й тур. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Марсель" - 3:0

Голы: Марега, 4, Оливейра, 28 (с пенальти), Луис Диас, 69

"Порту": Маркезин - Манафа, Мбемба, Сарр, Сануси - Корона (Фабио Виейра, 85), Оливейра (Груич, 89), Урибе, Отавио (Тареми, 88) - Марега (Ромарио Баро, 89), Луис Диас (Накаджима, 75)

"Марсель": Манданда - Сакаи, А. Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Сансон (Кюизанс, 65), Камара (Строотман, 82), Ронжье, Пайет (Луис Энрике, 65) - Товен (Аке, 82), Бенедетто (Жермен, 78)

Предупреждения: Оливейра, 32 - Товен, 35, Камара, 58, Амави, 64, А. Гонсалес, 79, Строотман, 86