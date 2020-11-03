"Манчестер Сити" в спокойной манере обыграл "Олимпиакос" (3:0) в третьем туре группы С. Снова три набранных очка, снова три забитых мяча и вновь гол от Феррана Торреса. После первого круга "горожане" комфортно оторвались от преследователей, набрав 9 пунктов и практически гарантировав себе выход в следующий раунд турнира.

Перед начало встречи наставник "Сити" Хосеп Гвардиола не смог рассчитывать на Куна Агуэро, в то время как Габриэль Жезус не был готов отыграть более получаса. В таких обстоятельствах нападение возглавил Ферран Торрес, которому с флангов оказывали поддержку Стерлинг и Марез. Кроме того, Пеп оставил на лавке половину основного состава, предоставив шансы проявить себя Стоунзу, Зинченко, Аке и Фодену.

Несмотря на такие кадровые решения, "горожане" бодро начали матч и сумели открыть счёт уже в первую четверть часа встречи. На 12-й минуте Ферран Торрес отыгрался в стеночку с Де Брюйне, вышел один на один и спокойно пробил между ног голкиперу Жозе Са. До этого "Сити" успели соорудить пару-тройку опасных атак с участием все тех же КДБ и Феррана, так что их гол был полностью заслуженным. После гола "голубые" стали потихоньку сбавлять обороты, не желая оставлять на поле лишних сил.

В начале второй половины игры "Олимпиакос" наконец напомнил о себе. Наставник "красно-белых" Педру Мартинш выпустил после перерыва Бруму и Педру Родригеша, которые заметно освежили полузащиту команды. С первых минут второго тайма греки забрали мяч себе и владели преимуществом солидные 20-25 минут. В таких обстоятельствах ожил Матье Вальбуэна, у которого наконец появилась возможность обострять игру. Французу даже разок удалось вывести Эль-Араби практически сам на сам с Эдерсоном, однако помимо этого "Олимпиакос" не смог выжать ничего из этого преимущества.

Пеп был встревожен увиденным и стал потихоньку выпускать с лавки основных игроков. Сначала на 70-й минуте на поле появились Родри и Жезус, а еще через 10 минут – Силва и Канселу. Изменения значительно облегчили "Сити" концовку, а Габи Жезус и Жоау Канселу даже сумели отличиться голами и довести дело до разгрома, о котором до того не могло идти и речи. "Горожане" несомненно заслужил эту победу, однако их кризис никуда не делся – даже с "Олимпиакос" подопечные Пепа Гвардиолы не в состоянии контролировать матч все 90 минут.

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет C, третий тур

"Манчестер Сити" – "Олимпиакос" 3:0

Голы: Торрес (12), Жезус (81), Канселу (90)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Зинченко, Аке, Стоунз, Уокер (Канселу, 82) – Гюндоган, Фоден (Родри, 69), де Брюйне (Нмеча, 85) – Стерлинг (Силва, 82), Торрес, Марез (Жезус, 69)

"Олимпиакос": Са – Холебас, Сиссе, Семеду, Рафинья – Мвила, Бухалакис (Родригеш, 46), Камара (Масурас, 73) – Вальбуэна (Судани, 85), Эль-Араби (Кока, 76), Ранджелович (Брума, 46)