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Ещё одна украинская команда в ЛЧ. Жилстрой-2 - Алашкерт: прямая трансляция
Украинки в Лиге чемпионов среди женщин
Женская футбольная команда "Жилстрой-2" из Харькова сегодня будет стартовать в Лиге чемпионов. Украинский коллектив проведёт домашний поединок против армянского "Алашкерта".
Встреча пройдёт без зрителей и состоится на УТК имени Банникова в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Первый отборочный раунд женской ЛЧ состоит из одного матча. Победитель этого противостояния пробьётся во второй этап, жеребьёвка которого намечена на 6 ноября.
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