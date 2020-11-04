  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ещё одна украинская команда в ЛЧ. Жилстрой-2 - Алашкерт: прямая трансляция
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ещё одна украинская команда в ЛЧ. Жилстрой-2 - Алашкерт: прямая трансляция

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинки в Лиге чемпионов среди женщин

Ещё одна украинская команда в ЛЧ. Жилстрой-2 - Алашкерт: прямая трансляция
Новина українською

Женская футбольная команда "Жилстрой-2" из Харькова сегодня будет стартовать в Лиге чемпионов. Украинский коллектив проведёт домашний поединок против армянского "Алашкерта".

Встреча пройдёт без зрителей и состоится на УТК имени Банникова в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Первый отборочный раунд женской ЛЧ состоит из одного матча. Победитель этого противостояния пробьётся во второй этап, жеребьёвка которого намечена на 6 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская Лига чемпионов Жилстрой-2 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...