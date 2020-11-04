Ещё одна украинская команда в ЛЧ. Жилстрой-2 - Алашкерт: прямая трансляция

Женская футбольная команда "Жилстрой-2" из Харькова сегодня будет стартовать в Лиге чемпионов. Украинский коллектив проведёт домашний поединок против армянского "Алашкерта".

Встреча пройдёт без зрителей и состоится на УТК имени Банникова в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Первый отборочный раунд женской ЛЧ состоит из одного матча. Победитель этого противостояния пробьётся во второй этап, жеребьёвка которого намечена на 6 ноября.