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Матвиенко: Хотим реабилитироваться за поражение в домашней встрече с Боруссией (М)
Горняки настроены решительно
Защитник "
– Предстоящую игру в Германии расцениваешь как решающую?
– Действительно, для нас сейчас каждый матч как финал, и в каждом поединке мы стараемся играть на победу. Для нас очень важно хорошо сыграть в Германии и реабилитироваться перед нашими болельщиками за поражение в домашней встрече.
– Какие выводы сделала команда после поражения от "Боруссии" М?
– Мы сразу, по горячим следам разобрали поединок и ошибки, а сейчас тренеры больше делают акцент на нашей игре в предстоящем матче. Встреча в Киеве показала, что это очень сильный соперник, но мы надеемся показать хорошую игру и победить.
– И "Шахтер", и "Боруссия" М сохраняют шансы на выход в плей-офф. Это самая интересная группа Лиги чемпионов, в которой тебе приходилось играть?
– Со стороны виднее, но, на мой взгляд, это одна из самых интересных и в то же время самых сложных групп.
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