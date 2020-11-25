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Матвиенко: Хотим реабилитироваться за поражение в домашней встрече с Боруссией (М)

Лига Чемпионов
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Горняки настроены решительно

Матвиенко: Хотим реабилитироваться за поражение в домашней встрече с Боруссией (М)
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко поделился мнением о предстоящем поединке 4-го тура Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией".

– Предстоящую игру в Германии расцениваешь как решающую?

– Действительно, для нас сейчас каждый матч как финал, и в каждом поединке мы стараемся играть на победу. Для нас очень важно хорошо сыграть в Германии и реабилитироваться перед нашими болельщиками за поражение в домашней встрече.

– Какие выводы сделала команда после поражения от "Боруссии" М?

– Мы сразу, по горячим следам разобрали поединок и ошибки, а сейчас тренеры больше делают акцент на нашей игре в предстоящем матче. Встреча в Киеве показала, что это очень сильный соперник, но мы надеемся показать хорошую игру и победить.

– И "Шахтер", и "Боруссия" М сохраняют шансы на выход в плей-офф. Это самая интересная группа Лиги чемпионов, в которой тебе приходилось играть?

– Со стороны виднее, но, на мой взгляд, это одна из самых интересных и в то же время самых сложных групп.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Shakhtar news

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