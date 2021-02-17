Гризманн: Мбаппе будет на уровне Месси и Роналду

Концентрация звезд в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ была невероятной, но всех затмил Килиан Мбаппе. 22-летний форвард стал вторым игроком после Андрея Шевченко, кому удалось оформить хет-трик в матче Лиги Чемпионов на Камп Ноу. Игру соотечественника оценил Антуан Гризманн.

"Я рад за него. Как только он играет хуже, его критикуют. Это довольно просто. Но я верю, что у "ПСЖ" есть будущая звезда, которая будет на уровне Месси и Роналду. Он провёл действительно отличный матч", - приводит слова Гризманна RMC Sport.

Что касается непосредственно матча, то Антуан признает – его команда сыграла не так, как от нее ожидали: "Конечно, мы хотим представлять "Барсу" не так. Нужно исправляться, биться до последней секунды ответного матча. Посмотрим, что получится. Сегодня мы сыграли плохо".

Напомним, матч "Барселона" - ПСЖ завершился со счетом 1:4. Ответный поединок состоится 10 марта в Париже.