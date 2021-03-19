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Опять Бавария - ПСЖ. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Момент истины для восьми лучших команд Европы

Опять Бавария - ПСЖ. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Чемпионов

twitter.com/ChampionsLeague

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В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Чемпионов. Напомним, что борьбу за трофей продолжают три английских клуба, два немецких, по одному из Испании, Португалии и Франции. В частности, титул продолжает защищать мюнхенская "Бавария".

Пары четвертьфинала

Манчестер Сити (Англия) - Боруссия (Дортмунд)

Порту (Португалия) - Челси (Лондон)

Бавария (Мюнхен) - Пари Сен-Жермен (Париж)

Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия)

Полуфиналы

Бавария (Мюнхен)/Пари Сен-Жермен (Париж) - Манчестер Сити (Англия)/Боруссия (Дортмунд)

Реал (Испания)/Ливерпуль (Англия) - Порту (Португалия)/Челси (Лондон)

В финале хозяином будет победитель первой полуфинальной пары

Календарь матчей Лиги Чемпионов

Четвертьфинал

  • 6/7 апреля - первые матчи
  • 13/14 апреля - ответные поединки

Полуфинал

  • 27/28 апреля - первые матчи
  • 4/5 мая - ответные

Финал

  • 29 мая, Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка

Процедура жеребьевка

На этот раз не было никаких условий - без посева, в одной паре могли сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре был присвоен номер, после чего состоялся жребий полуфинала Лиги Чемпионов.

Текстовая трансляция жеребьевки

13.00. Мы начинаем текстовую онлайн трансляцию жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов. Сейчас будет очень интересно. О процедуре читайте ниже

13.05. УЕФА традиционно подготовил короткое видео о предыдущей стадии. Конечно, выглядит это очень эффектно. Даже с учетом того, что пришлось играть без болельщиков на трибунах

13.09. Как всегда, на сцену выходит Джорджо Маркетти. Для начала он благодарит клубы за то, что играют в таких сложных условиях. А также поблагодарил Румынию и Венгрию, которые принимали матчи 1/8 финала с участием английских команд. Помогать доставать шары будет Хамит Алтынтоп, который выигрывал Лигу Чемпионов с "Баварией" в 2010-м

13.12. Первая пара: "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д

13.13. "Порту" сыграет с "Челси"

13.14. Очередь "Баварии". Действующий обладатель титула сыграет с ПСЖ! Уф!

13.15. Ну и, конечно, "Реалу" остается "Ливерпуль"

13.17. Теперь полуфинал. Победитель пары номер 3 сыграет с победителем пары 1

13.18. Победитель пары номер 4 сыграет с победителем пары номер 2

13.20. Номинальным хозяином в финале будет тот, кто выиграет этот полуфинал - Бавария (Мюнхен) / Пари Сен-Жермен (Париж) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия (Дортмунд)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (43)
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Запорізьке Торпедо (zp)
19.03.2021 в 15:32
напряженный апрель будет у Реала - в отличие от лигочемпионовских вылетунов Котлетико и Бурсы. Шош, будем болеть, Ливер - не Аталанта
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+1
-1
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MES QUE UN CLUB
19.03.2021 в 15:29
Финал будет: Реал - МС / Бавария
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+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.03.2021 в 15:58
Я больше склоняюсь к Реал/Ливерпуль - Бавария.
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0
0
Dr. House (Поділля)
19.03.2021 в 15:13
Ого, как у шепетовского Аленя пердак рвёт. Куда смотрят его санитары?
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+1
-1
avatar
RedAnusBarselonus (Харьков)
19.03.2021 в 14:54
Никому эта лига переса не интересна! Все будут следить за чемпионатом Испании и великим ЛМ!
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+1
-2
prockop4uck (Киев)
19.03.2021 в 15:56
Слишком вжился в роль. Уже и не разберешь где ты, а где наш шизик
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0
0
kalan-86 (Анкара)
19.03.2021 в 14:53
Можно сделать прогноз, что в полуфинал выйдут Ман.Сити (наконец-то), Челси (думаю продавят Порту), Бавария ( ПСЖ снова не судьба выиграть ушастого) и Реал ( Ливерпуль кислый, а ЛЧ как раз Зидана турнир).
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
19.03.2021 в 15:33
Ливер уже может забить на чемп и сосредоточиться на ЛЧ, а РМ все равно придется работать на 2 фронта
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
19.03.2021 в 15:59
Да рановато им забивать на чемпионат, они там чуть ли не в середине таблицы болтаются. Это Мадриду можно забить на чемпионат, все равно выигрывали недавно.
0
0
Golfik25 (Киев)
19.03.2021 в 14:49
Ну что ж, снова МС вылетает и ПСЖ так же))) Дортмунд и Бавария опустят бестолклвые денежные мешки
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0
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
19.03.2021 в 14:24
Олениха Дарьюшка в истерике,путалонский корупционный банкрот снова всосал в ЛЧ,кроме смайликов ничего выдавить из своей маргариновой головы не может))..плять,какой же ты клоун ..пхахахаха
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+3
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 14:19
И весь прикол для реала в том, что по факту они не будут играть первый матч в Мадриде. Т.е., перед матчем с великой Барселоной они будут иметь ещё такую неприятность, как перелёты/переезды. Скорей всего, в Бухарест или Будапешт. Ну а ответный матч, как и положено, проведут на Энфилде... Кстати, очень интересно, начнет ли Рамос восстанавливать свои навыки в борцовских захватах?
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+1
-6
metall5291 (Kharkiv)
19.03.2021 в 14:35
Где сейчас т.н "великая Барселона"??? Памперсы не жмут?
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+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
19.03.2021 в 16:00
Энфилд - это в первую очередь фанаты, а их на стадионе не будет. Так что равные условия у всех.
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
19.03.2021 в 14:03
А с кем там невеликая путалона играет в 1/4 ЛЧ???...блин,я ж забыл ,что их уровень это 1/8 или 8-2 всасывать ...пхахахаха
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+4
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 14:05
И с кем позорный педрид играл три последние года в 1/4 ЛЧ ??? А, у тебя же отшибло память про вылеты от Сити и Аякса...Ты ж тупой...
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+1
-3
Їжак Сергій (Маріуполь)
19.03.2021 в 13:58
Цікаво, Челсі - Лондон, а Ман Сіті і Ліверпуль - Англія.... В інших команд теж вказано міста, а не країни...
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 13:53
Вижу здесь одну особу, которая очень хорошо разбирается в сине-гранатовых памперсах. Вероятно особа очень бедная, если согласилась прислуживать в детском садике и работать с детскими испражнениями.. Не понимаю только, почему эта особь решила хвастаться здесь этим своим достижением... Что касается жребия, то очень даже не плохо... Не мотивированный уже в чемпионате Ливерпуль, конечно же, постарается спасти сезон и сделает ставку на ЛЧ. Ну и очень хорошо, что Ливерпуль только несколько дней назад прошел свой затяжной кризис и у них сейчас тренд на подъём. Единственное, чего бы очень не хотелось, это, чтобы Ливерпуль убивал Реал в первом матче. Хотелось бы, чтобы была интрига ко второму матчу. думаю, скромно 0-2 или 1-3 Ливерпуль устроит в первом матче. потому что, если Ливерпуль вынесет слабый Реал 0-4 или 0-5, то ещё чего не доброго, в Мадриде посчитают, что во втором матче им нечего ловить и все силы кинут на матч с великой Барселоной.
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+1
-3
мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 13:50
наскільки пісним і прогнозованим були 1\8 фіналу, настільки зарубистими будуть чвертьфінали.
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0
-1
avatar
RedAnusBarselonus (Харьков)
19.03.2021 в 13:39
Отличный жребий для Барселоны! Теперь мы можем сосредоточиться на чемпионате!
Ответить
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
19.03.2021 в 13:37
Жеребьевка интересная. Что касается пары Реал - Ливерпуль тем более. Кто соберется лучше тот и пройдет в 1/2. Но что здесь делает один интересный персонаж в сине-гранатовых памперсах? Может кто знает, зачем он здесь.
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+2
-2
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 13:42
как всегда ахинею несет и спорит с реаловскими фанами
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+2
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
19.03.2021 в 13:30
Финал Бавария-Ливерпуль был бы просто эпическим!
Ответить
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.03.2021 в 13:30
Бедный Пеп, опять без трофеев
Ответить
+1
-2
Ol-g (Одесса)
19.03.2021 в 13:28
Финал МС - Челси?
Ответить
+1
-3
avatar
DOMENICO (Lviv)
19.03.2021 в 13:24
Man City,Chelsea,Liverpool , Bayern - у півфіналі
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
19.03.2021 в 13:21
Пары - просто огонь, ну за исключением Порту Челси. Хороший футбол нас ждет.
Ответить
+2
-1
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 13:46
даже Порту Челси зрелищным будет,обе команды играют интересный футбол
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
19.03.2021 в 13:18
олень с шепетовки ) ну что обделался? реалу ливер достался а ты ныл, что порто подсунут ))) это тебе не барсе вылетать на 1/8 как дворовая команда
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+5
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 13:23
Он ещё здесь не появлялся.. ты ж обращаешься к трехклубному оленю майами, не так ли? Или ты созываешь других своих собратьев - аленей? Что касается дворовых команд, то ты верно называешь реал и ювентус, которые регулярно, в последние три года вылетали в 1/8 финала... Жди своих аленей, не буду мешать. Не отвлекайся..
Ответить
0
-6
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 13:26
твоя барса тоже позорно вылетала,как от ромы ,от ювентуса,от ливера и 2-8 от баварии
+4
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 08:29
Сегодня узнаем, будет ли фальсификация в пользу Реал Мадрид, как это было массово в период времени с 2012 по 2016 годы, или жеребьёвка пройдёт честно. Если Реалу попадётся равный на сегодня соперник - Порту, то это, конечно же, фальсификация. Все остальные команды значительно превосходят Реал на сегодня, поэтому, если не Порту, то можно предполагать, что жеребьёвка честная. Но в любом случае, кто бы ни попал Реалу, перед грязно-сливочными будет не легкая проблема - за 7 дней или за 9 дней провести три сложных матча. И внутри этих матчей, между играми ЛЧ, будет матч реал-БАРСЕЛОНА (10.04.). И, как показывает история игр мадридских девчонок, они не выдерживают такой плотный график игр. В конце февраля, начале марта 2019 года, в течении 4 дней, великая Барселона дважды поимела мадридских девчонок на своем тренировочном поле - Сантьяго Бернабеу (0-3 в Кубке и 0-1 в чемпионате). Также, уставший Реал в одну калитку проиграл отдохнувшему Аяксу 1-4 (05.03.2019). Вобщем, перед обанкротившимся Флорентино Пересом стоит сложная задача - назначить правильных арбитров на эти матчи, ну и изыскать финансы щедро их простимулировать. А затем и отблагодарить, если что... P.S. Мой ироничный стиль комментария обусловлен исключительно тем обстоятельством, что таким образом я отвечаю на регулярные подобные комментарии фанатов Реала (чапмен, алграб, доХтур, квашин, ода и т.п. мелочь).
Ответить
+2
-7
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.03.2021 в 09:49
Да, вы без усталости Мадрида уже несколько лет ничего не можете, остается только уповать на тяжелый календарь соперника. Ничего, у вас еще Атлетико впереди, там уже усталости не будет.
Ответить
+3
-1
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 11:17
я не фанат реала,но ты реально параноик,ты лучше за своей барсой следи которая отлетает от лч уже 4 года подряд позорно
Ответить
+5
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 11:22
Спасибо за юмор, глупый человек. Продолжай всех веселить здесь!
0
-7
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 11:24
какой юмор? я тебе разве не правду сказал? Следи за своим клубом,который разобраный
+3
-1
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 11:18
ты странный тип, давно вижу тут твои комменты на пол экрана
Ответить
+4
-1
Primeval (Одесса)
19.03.2021 в 13:32
Он не странный, а тупой малолетка
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 13:57
Да, верно. Все фанаты позорного реала тупые с малолетства..
0
-1
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 11:25
шизАНУТЫЙ
Ответить
+5
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 12:30
Ну, ты представился... А что хотел сказать?
0
-4
trafalgar (Запорожье)
19.03.2021 в 11:25
это уже не та барса где был Иньеста ,Хави,Гвардиола
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+2
-1
Abosrilona (Город)
19.03.2021 в 13:33
хм, тебе кто инет в палату провел улыбаемся и смотрим на игру Реала) посредственные игрочки со своими так себе клюбами уже у телека))))
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+1
-1


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