Опять Бавария - ПСЖ. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Чемпионов

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Чемпионов. Напомним, что борьбу за трофей продолжают три английских клуба, два немецких, по одному из Испании, Португалии и Франции. В частности, титул продолжает защищать мюнхенская "Бавария".

Пары четвертьфинала

Манчестер Сити (Англия) - Боруссия (Дортмунд)

Порту (Португалия) - Челси (Лондон)

Бавария (Мюнхен) - Пари Сен-Жермен (Париж)

Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия)

Полуфиналы

Бавария (Мюнхен)/Пари Сен-Жермен (Париж) - Манчестер Сити (Англия)/Боруссия (Дортмунд)

Реал (Испания)/Ливерпуль (Англия) - Порту (Португалия)/Челси (Лондон)

В финале хозяином будет победитель первой полуфинальной пары

Календарь матчей Лиги Чемпионов

Четвертьфинал

6/7 апреля - первые матчи

13/14 апреля - ответные поединки

Полуфинал

27/28 апреля - первые матчи

4/5 мая - ответные

Финал

29 мая, Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка

Процедура жеребьевка

На этот раз не было никаких условий - без посева, в одной паре могли сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре был присвоен номер, после чего состоялся жребий полуфинала Лиги Чемпионов.

Текстовая трансляция жеребьевки

13.00. Мы начинаем текстовую онлайн трансляцию жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов. Сейчас будет очень интересно. О процедуре читайте ниже

13.05. УЕФА традиционно подготовил короткое видео о предыдущей стадии. Конечно, выглядит это очень эффектно. Даже с учетом того, что пришлось играть без болельщиков на трибунах

13.09. Как всегда, на сцену выходит Джорджо Маркетти. Для начала он благодарит клубы за то, что играют в таких сложных условиях. А также поблагодарил Румынию и Венгрию, которые принимали матчи 1/8 финала с участием английских команд. Помогать доставать шары будет Хамит Алтынтоп, который выигрывал Лигу Чемпионов с "Баварией" в 2010-м

13.12. Первая пара: "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д

13.13. "Порту" сыграет с "Челси"

13.14. Очередь "Баварии". Действующий обладатель титула сыграет с ПСЖ! Уф!

13.15. Ну и, конечно, "Реалу" остается "Ливерпуль"

13.17. Теперь полуфинал. Победитель пары номер 3 сыграет с победителем пары 1

13.18. Победитель пары номер 4 сыграет с победителем пары номер 2

13.20. Номинальным хозяином в финале будет тот, кто выиграет этот полуфинал - Бавария (Мюнхен) / Пари Сен-Жермен (Париж) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия (Дортмунд)