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Роберто Карлос: Салах будет обходить Рамоса за версту

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вспоминая киевский финал

Роберто Карлос: Салах будет обходить Рамоса за версту

Фото: EFE, автор – GEORGI LICOVSKI

Новина українською

Легенда "Реала" Роберто Карлос высказался о результатах жеребьёвки Лиги Чемпионов, по результатам которой Мадриду выпал "Ливерпуль".

"Салах будет обходить Рамоса за версту. Уверен, тот эпизод до сих пор не забылся Салаху.

Реалу предстоит сыграть против хорошей команды. Первую игры мы играем дома, так что надо всё решать в первом раунде. Нам стоит опасаться Ливерпуля, но они должны быть ещё более взволнованы", – цитирует бразильца AS.

Первая игра состоится 6 марта, ответ – 14 марта.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
20.03.2021 в 13:02
Типу "Зламав одного разу чого б не повторити!"
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Spokoyno (Киев)
20.03.2021 в 13:39
Чи "Не підходи! Небезпечно для здоров'я!"
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