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Роберто Карлос: Салах будет обходить Рамоса за версту
Вспоминая киевский финал
Фото: EFE, автор – GEORGI LICOVSKI
Легенда "Реала" Роберто Карлос высказался о результатах жеребьёвки Лиги Чемпионов, по результатам которой Мадриду выпал "Ливерпуль".
"Салах будет обходить Рамоса за версту. Уверен, тот эпизод до сих пор не забылся Салаху.
Реалу предстоит сыграть против хорошей команды. Первую игры мы играем дома, так что надо всё решать в первом раунде. Нам стоит опасаться Ливерпуля, но они должны быть ещё более взволнованы", – цитирует бразильца AS.
Первая игра состоится 6 марта, ответ – 14 марта.
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