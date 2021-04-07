Порту - Челси 0:2. Убить дракона

Вы верите в магию чисел? Лично мы - нет, но стоит признать, что определенные закономерности в мире футбола существуют. К примеру, Бразилия, Италия и Германия выиграли свой четвертый титул чемпиона мира спустя 24 года после третьей победы. Или вот, между первой и второй победой "Порту" в Лиге Чемпионов (ну или кубке Чемпионов) прошло 17 лет. Впервые они стали королями Европы в 1987 году, а в 2004-м - этот трюк повторили. Так вот, в 2021-м празднуется 17 годовщина победы той самой команды Моуриньо в главном еврокубке. Настало время для третьего трофея? Или два первых случая - банальная случайность?

"Челси" было все равно на числовые и другие закономерности. Команда Томаса Тухеля приехала на выездной матч (номинально выездной, ибо из-за COVID-19 игра проходила в Севилье) с одной целью - убить дракона. Помимо этого, "синим" следовало реабилитироваться после неожиданного фиаско в последнем туре АПЛ - 2:5 против "Вест Бромвича". Однако сегодня лондонцы не были похожи на раненого зверя. Они в принципе, если и напоминали зверя, то разве что сытого и сонного. Номинальный фаворит был активен в первые пять минут, а после сбавил скорость. Возникал один вопрос - "Челси" был неготов к прыти "Порту", игравшего надежно сзади и дерзко впереди, или таким образом показывал свое превосходство?

Счет первого тайма говорит скорее о втором утверждении. Только вдумайтесь, до перерыва гости лишь раз ударили по воротам Марчесина, но именно этот выстрел стал результативным. Маунт получил передачу от Жоржиньо спиной к воротам, одним движением шикарно развернулся, выбежал на голкипера и ударил в дальний угол - 0:1. Свои недовольства следует присылать на электронную почту Сануси, ведь именно левый фулбек "драконов" хотел сыграть на опережение, но по итогу был легко обыгран молодым англичанином. Резюмируем - "Порту" старался, но "Челси" легко наказал соперника за первую же оплошность. Это называется класс.

Во втором тайме "Челси" забрал мяч под свой контроль, но не торопился бежать вперед, чтобы забивать второй на выезде. А вот возле владений Менди ситуация частенько была напряженной. Вначале классный шанс мог реализовывать Марега, но голкипер "синих" одержал победу в ближнем бою. После этого реакцию Менди ударом с дальней дистанции решил проверить Диас - рядом со штангой. Лондонцы ответили выстрелом Рюдигера и последующим добиванием от немецкой парочки - Вернера и Хавертца. Оба не сумели поразить цель. Впрочем, Тимо еще и находился в офсайде.

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау начинал серьезно нервничать. Камеры достаточно часто показывали как он давал указания своей команде и бурно реагировал на спорные решения судьи. Самое интересное, что он очень часто снимал, а после надевал свою куртку, до конца так и не определившись, как ему комфортнее. За свои нервы он был даже награжден желтой карточкой, но особой помощи своими эмоциями команде не принес. Тренер "драконов" почти не вносил изменения в состав, но его понять можно - два лучших бомбардира, Оливейра и Тареми, пропускали игру из-за перебора желтых, а потому дополнительных ресурсов на скамейке запасных у него не было.

Лондонский клуб спокойно выдерживал потуги соперника, а ближе к финальному свистку еще и второй раз забил в ворота Марчесина, решив таким образом исход противостояния. Герой эпизода - Бен Чилвелл, наказавший Корону за ошибку в центре поля. Англичанин ворвался в штрафную, обошел голкипера и ударил в пустые. Все достаточно просто. 0:2 - легкая по счету победа "Челси", который уже в первом матче делает серьезную заявку на полуфинал. Дракон повержен. Или же есть шанс на камбек?

Лига Чемпионов, 1/4 финала

"Порту" - "Челси" 0:2

Гол: Маунт 32, Чилвелл 85

"Порту": Марчесин - Манафа (Консейсау 83), Мбемба, Пепе, Сануси - Корона, Груич, Урибе, Отавио (Мартинес 83) - Марега (Виейра 83), Диас

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс (Силва 80), Жоржиньо, Ковачич (Эмерсон 90+3), Чилвелл - Вернер (Пулишич 65), Маунт (Канте 80) - Хавертц (Жиру 65)