Лига Чемпионов
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Стали известны даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
Реал и Челси встретятся 27 апреля, ПСЖ и Ман Сити - 28-го
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Первая полуфинальная игра "Реал" - "Челси" состоится во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.
Что касается полуфинального поединка между "ПСЖ" и "Манчестер Сити", то первая игра пройдет 28 апреля в Париже, ответный - 4 мая в Англии.
Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
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Источник:UEFA
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
15.04.2021 в 14:22
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