  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Стали известны даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал и Челси встретятся 27 апреля, ПСЖ и Ман Сити - 28-го

Стали известны даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Первая полуфинальная игра "Реал" - "Челси" состоится во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.

Что касается полуфинального поединка между "ПСЖ" и "Манчестер Сити", то первая игра пройдет 28 апреля в Париже, ответный - 4 мая в Англии.

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
15.04.2021 в 14:22
Прикольно сити и челси играют первый матч на выезде.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...