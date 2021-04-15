Стали известны даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Первая полуфинальная игра "Реал" - "Челси" состоится во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.

Что касается полуфинального поединка между "ПСЖ" и "Манчестер Сити", то первая игра пройдет 28 апреля в Париже, ответный - 4 мая в Англии.

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.