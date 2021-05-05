Лига Чемпионов
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Мейсон Маунт нивелирует амбиции Реала относительно финала Лиги чемпионов
Фото: Твіттер Челсі
Лондонский "Челси" забил второй гол в ворота мадридского "Реала" в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов - 2:0 (первый поединок закончился вничью 1:1).
Н'Голо Канте отдал неожиданный пас на Кристиана Пулишича, тот вытянул на себя Серхио Рамоса и Тибо Куртуа, а потом отдал передачу под удар Мейсону Маунту. Англичанин в касание замкнул пас в пустые ворота.
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