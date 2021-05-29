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Зинченко в старте на финал ЛЧ. Составы на матч Ман Сити - Челси

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Без неожиданностей с обеих сторон

Зинченко в старте на финал ЛЧ. Составы на матч Ман Сити - Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Челси". Начало встречи - 22:00.

Наставники команд Пеп Гвардиола и Томас Тухель определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко начнет эту игру с первых минут.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Менди, Аке, Лапорт, Канселу, Гарсия, Родри, Фернандиньо, Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.

"Челси": Менди, Рюдигер, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Вернер, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Хавертц.

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Ковачич, Пулишич, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Жиру.

В текущем сезоне 24-летний Зинченко провел 9 матче в рамках ЛЧ.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (6)
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alex 66 (Кременчуг)
29.05.2021 в 22:56
Зина пол тайма стоит, Фоден со своей напористостью всего один раз промелькнул. Сити провалил тайм
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Joyce (Donetsk)
29.05.2021 в 22:53
Лучше бы он остался в запасе :(
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kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 22:54
Ты какой матч смотришь?
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0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
29.05.2021 в 20:55
Пишаємось!
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+3
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Камонплей
29.05.2021 в 20:54
Без несподіванок? Я не згадаю коли востаннє в важливому матчі Пеп грав і без Родрі і без Ферни. Та і Стерлінга мало хто прогнозував.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 20:58
Я думаю він їх на заміну зберіг.
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+1
0


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