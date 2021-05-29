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Зинченко в старте на финал ЛЧ. Составы на матч Ман Сити - Челси
Без неожиданностей с обеих сторон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Челси". Начало встречи - 22:00.
Наставники команд Пеп Гвардиола и Томас Тухель определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко начнет эту игру с первых минут.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.
Запасные: Стеффен, Карсон, Менди, Аке, Лапорт, Канселу, Гарсия, Родри, Фернандиньо, Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.
"Челси": Менди, Рюдигер, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Вернер, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Хавертц.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Ковачич, Пулишич, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Жиру.
В текущем сезоне 24-летний Зинченко провел 9 матче в рамках ЛЧ.
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