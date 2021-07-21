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Победный гол дальним ударом в девятку. Как Шериф Вернидуба выиграл матч 2-й квалификации ЛЧ
Ответная игра состоится 28 июля
Фото: ФК Алашкерт
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба на выезде победил армянский "Алашкерт".
Встреча прошла в Ереване на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч на 84-й минуте поединка в составе молдавского клуба забил Луваннор Энрике.
Напомним, что ответный матч состоится 28 июля на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Начало - в 20:00.
Лига чемпионов
2-квалификационный раунд
1-й матч
"Алашкерт" - "Шериф" 0:1
Голы: Луваннор, 84
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