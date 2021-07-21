Победный гол дальним ударом в девятку. Как Шериф Вернидуба выиграл матч 2-й квалификации ЛЧ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба на выезде победил армянский "Алашкерт".

Встреча прошла в Ереване на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 84-й минуте поединка в составе молдавского клуба забил Луваннор Энрике.

Напомним, что ответный матч состоится 28 июля на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Начало - в 20:00.

Лига чемпионов

2-квалификационный раунд

1-й матч

"Алашкерт" - "Шериф" 0:1

Голы: Луваннор, 84