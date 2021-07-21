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Победный гол дальним ударом в девятку. Как Шериф Вернидуба выиграл матч 2-й квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
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Ответная игра состоится 28 июля

Победный гол дальним ударом в девятку. Как Шериф Вернидуба выиграл матч 2-й квалификации ЛЧ

Фото: ФК Алашкерт

Новина українською

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба на выезде победил армянский "Алашкерт".

Встреча прошла в Ереване на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 84-й минуте поединка в составе молдавского клуба забил Луваннор Энрике.

Напомним, что ответный матч состоится 28 июля на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Начало - в 20:00.

Лига чемпионов
2-квалификационный раунд
1-й матч
"Алашкерт" - "Шериф" 0:1
Голы: Луваннор, 84

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В статье: Шериф (Тирасполь) Алашкерт (Мартуни)
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