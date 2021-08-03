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Наставник Генка: У Шахтера намного больше денег, но это не значит, что у нас нет шансов
Первая игра состоится уже сегодня
Фото: tellerreport.com
Главный тренер "Генка" Джон ван ден Бром поделился мыслями о предстоящей игре против "Шахтера" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Мы всегда уважаем нашего соперника, но никого не боимся. "Шахтер" - серьезный клуб, у него намного больше денег, чем у нас. Но это не значит, что у нас нет шансов.
Если мы сыграем так, как умеем, то я уверен, что у нас есть шанс. Именно ради матчей в Лиги чемпионов мы так много работали в конце прошлого сезона. Конечно, мы постараемся выиграть и выйти в групповой этап.
Мы знаем, что нужно больше внимания уделить обороне во время стандартных положений. Мы верим, что можем что-то сделать", — приводит слова Брома официальный сайт "Генка".
Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится сегодня, 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00
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