Наставник Генка: У Шахтера намного больше денег, но это не значит, что у нас нет шансов

Главный тренер "Генка" Джон ван ден Бром поделился мыслями о предстоящей игре против "Шахтера" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Мы всегда уважаем нашего соперника, но никого не боимся. "Шахтер" - серьезный клуб, у него намного больше денег, чем у нас. Но это не значит, что у нас нет шансов.

Если мы сыграем так, как умеем, то я уверен, что у нас есть шанс. Именно ради матчей в Лиги чемпионов мы так много работали в конце прошлого сезона. Конечно, мы постараемся выиграть и выйти в групповой этап.

Мы знаем, что нужно больше внимания уделить обороне во время стандартных положений. Мы верим, что можем что-то сделать", — приводит слова Брома официальный сайт "Генка".