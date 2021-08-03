  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наставник Генка: У Шахтера намного больше денег, но это не значит, что у нас нет шансов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Генка: У Шахтера намного больше денег, но это не значит, что у нас нет шансов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Первая игра состоится уже сегодня

Наставник Генка: У Шахтера намного больше денег, но это не значит, что у нас нет шансов

Фото: tellerreport.com

Новина українською

Главный тренер "Генка" Джон ван ден Бром поделился мыслями о предстоящей игре против "Шахтера" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Мы всегда уважаем нашего соперника, но никого не боимся. "Шахтер" - серьезный клуб, у него намного больше денег, чем у нас. Но это не значит, что у нас нет шансов.

Если мы сыграем так, как умеем, то я уверен, что у нас есть шанс. Именно ради матчей в Лиги чемпионов мы так много работали в конце прошлого сезона. Конечно, мы постараемся выиграть и выйти в групповой этап.

Мы знаем, что нужно больше внимания уделить обороне во время стандартных положений. Мы верим, что можем что-то сделать", — приводит слова Брома официальный сайт "Генка".

Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится сегодня, 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джон ван ден Бром Шахтер (Донецк) Генк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
krcgenk.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
03.08.2021 в 09:20
а при чём здесь деньги?у ПСЖ их немеряно,а толку ноль
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...