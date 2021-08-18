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Степаненко: Главное — результат! Победа за нами
Эмоции Тараса Степаненко после победы над Монако
instagram.com/tarasstepanenko
Полузащитник "
"Вчера был эмоциональный и насыщенный моментами (иногда противоречивыми) матч.
Главное — результат! Победа за нами.
Готовимся к домашней встрече в Харькове", — написал Степаненко.
Напомним, что ответный матч в Харькове состоится через неделю, в среду, 25 августа.
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