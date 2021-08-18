  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Степаненко: Главное — результат! Победа за нами
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Главное — результат! Победа за нами

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Эмоции Тараса Степаненко после победы над Монако

Степаненко: Главное — результат! Победа за нами

instagram.com/tarasstepanenko

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу команды над "Монако" (1:0) в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Вчера был эмоциональный и насыщенный моментами (иногда противоречивыми) матч.

Главное — результат! Победа за нами.

Готовимся к домашней встрече в Харькове", — написал Степаненко.

Напомним, что ответный матч в Харькове состоится через неделю, в среду, 25 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Монако
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...