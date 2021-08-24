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Пятов: Не думаю о матчах сборной, у нас есть важная игра с Монако

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Вратарь рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов

Пятов: Не думаю о матчах сборной, у нас есть важная игра с Монако

Фото: Официальный сайт Шахтера

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов на пресс-конференции накануне ответной игры с "Монако" ответил на вопросы журналистов.

– После матча с "Черноморцем" главный тренер отметил, что команде не хватает спортивной злости. Согласен с этим утверждением и какая атмосфера в коллективе сейчас?

– Обстановка хорошая. Пришел тренер со своим видением, все учимся и воспринимаем идеи. Злость? Конечно, она должна быть выше, должна быть агрессия, но это дело времени. Думаю, мы все понимаем, что за матч нас ожидает, и отнесемся к нему со всей ответственностью.

– Ты собирался завершать карьеру в сборной, но сейчас получил вызов в стан национальной команды – опиши свои эмоции. Готов помочь команде, которая оказалась в тяжелой кадровой ситуации именно по вратарской позиции?

– Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг. Пока у нас есть очень важный матч с "Монако", мы все готовимся и думаем только об этой игре.

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В статье: Андрей Пятов Монако
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Комментарии (1)
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att119 (Луцьк)
24.08.2021 в 21:10
Для чого цей провокаційний заголовок, Пятов нормальний чувак.
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