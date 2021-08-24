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Пятов: Не думаю о матчах сборной, у нас есть важная игра с Монако
Вратарь рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов
Фото: Официальный сайт Шахтера
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов на пресс-конференции накануне ответной игры с "Монако" ответил на вопросы журналистов.
– После матча с "Черноморцем" главный тренер отметил, что команде не хватает спортивной злости. Согласен с этим утверждением и какая атмосфера в коллективе сейчас?
– Обстановка хорошая. Пришел тренер со своим видением, все учимся и воспринимаем идеи. Злость? Конечно, она должна быть выше, должна быть агрессия, но это дело времени. Думаю, мы все понимаем, что за матч нас ожидает, и отнесемся к нему со всей ответственностью.
– Ты собирался завершать карьеру в сборной, но сейчас получил вызов в стан национальной команды – опиши свои эмоции. Готов помочь команде, которая оказалась в тяжелой кадровой ситуации именно по вратарской позиции?
– Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг. Пока у нас есть очень важный матч с "Монако", мы все готовимся и думаем только об этой игре.
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