ЛЧ. Ювентус проснулся, победил и впервые с марта не пропустил

Лига Чемпионов. Группа Н. Первый тур

Мальмё. "Эледа Стадион"

: Сандро 23, Дибала 45 (пен.), Мората 45+1

": Диавара, Ахметходжич, Нильсен, Брорсон, Бергет, Кристиансен, Ракип (Налич 59), Инносент (Нанаси 75), Рикс (Ольссон 76), Бирманчевич (Абубакари 59), Чолак

": Щесны, Данило, Де Лихт (Ругани 87), Бонуччи, Сандро, Куадрадо (Кулушевски 82), Локателли, Бентанкур (МакКенни 68), Рабио, Дибала (Рэмзи 82), Мората (Кин 68)

: Брорсон 39, Нильсен 43 - Де Лихт 58

: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Худшее начало сезона "Ювентуса" за последние 52 года с одним очком в трех матчах лиги заставило экспертов и болельщиков стереть пальцы и горла до невозможности, обсуждая команду. Говорили о привозах вратаря Щесны, о ментальной проблеме команды в целом, приглашали форумы психологов. В Мальме, разумеется, все это видели, и шведская пресса заявляла, что "лучшего времени для игры против "Ювентуса" не бывает". Возвращение "Мальмё" в Лигу Чемпионов после шести лет отсутствия и прохода в Квалификации "Рейнджерс", "Лудогорца" ожидали с надеждой.

Впрочем, даже при таком раскладе силы оказались неравны. Массимилиано Аллегри и вице-президент "Юве" Павел Недвед призывали не паниковать, поскольку сезон лишь начинается, спокойно работать. При этом Аллегри требовал проснуться, подойти к матчу серьезными и сплоченными, готовыми к битве с физически мощным соперником. На этот раз туринцы оказались готовы.

Поначалу им было тяжеловато под прессингом. Игра была вязкой и равной. На заброс на Дибалу под выход один-на-один (Пауло подскользнулся) соперник ответил прострелом Бергета и ударом Ракипа слета из центра штрафной (мимо). Но в районе 20-ой минуты гости адаптировались, начали доминировать, длинными пасами раз за разом заставали соперника врасплох. Сандро замкнул "кросс" Куадрадо головой в падении. Лонгболлы на фоне полного бардака в обороне находили Морату. Получились пенальти, гол с игры и удар во вратаря. С лонгболла же Сандро пробил неточно.

Второй тайм уже игрался разве что для протокола. В его начале Мората мог оформить дубль, но пробил по центру. В концовке Диавара ногой вытащил удар Кина в упор. А оборона "Ювентуса" не пропустила впервые за 20 матчей во всех турнирах. То есть со второго марта.

"Мальмё" пропустил с первого хорошего удара по своим воротам, затем ещё пропустил два в раздевалку, в атаке не создал ничего. Неужели он в разы слабее по игре и характеру, чем середняки и новички Серии А? Или же "Ювентус" внял Аллегри и заголовку Corriere Dello Sport и наконец-то проснулся?