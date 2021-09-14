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ЛЧ. Ювентус проснулся, победил и впервые с марта не пропустил
Первая победа туринцев в сезоне
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лига Чемпионов. Группа Н. Первый тур Мальмё. "Эледа Стадион" "Мальмё" - "Ювентус" 0:3 Голы: Сандро 23, Дибала 45 (пен.), Мората 45+1 "Мальмё": Диавара, Ахметходжич, Нильсен, Брорсон, Бергет, Кристиансен, Ракип (Налич 59), Инносент (Нанаси 75), Рикс (Ольссон 76), Бирманчевич (Абубакари 59), Чолак "Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт (Ругани 87), Бонуччи, Сандро, Куадрадо (Кулушевски 82), Локателли, Бентанкур (МакКенни 68), Рабио, Дибала (Рэмзи 82), Мората (Кин 68) Предупреждения: Брорсон 39, Нильсен 43 - Де Лихт 58 Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия) Худшее начало сезона "Ювентуса" за последние 52 года с одним очком в трех матчах лиги заставило экспертов и болельщиков стереть пальцы и горла до невозможности, обсуждая команду. Говорили о привозах вратаря Щесны, о ментальной проблеме команды в целом, приглашали форумы психологов. В Мальме, разумеется, все это видели, и шведская пресса заявляла, что "лучшего времени для игры против "Ювентуса" не бывает". Возвращение "Мальмё" в Лигу Чемпионов после шести лет отсутствия и прохода в Квалификации "Рейнджерс", "Лудогорца" ожидали с надеждой. Впрочем, даже при таком раскладе силы оказались неравны. Массимилиано Аллегри и вице-президент "Юве" Павел Недвед призывали не паниковать, поскольку сезон лишь начинается, спокойно работать. При этом Аллегри требовал проснуться, подойти к матчу серьезными и сплоченными, готовыми к битве с физически мощным соперником. На этот раз туринцы оказались готовы. Поначалу им было тяжеловато под прессингом. Игра была вязкой и равной. На заброс на Дибалу под выход один-на-один (Пауло подскользнулся) соперник ответил прострелом Бергета и ударом Ракипа слета из центра штрафной (мимо). Но в районе 20-ой минуты гости адаптировались, начали доминировать, длинными пасами раз за разом заставали соперника врасплох. Сандро замкнул "кросс" Куадрадо головой в падении. Лонгболлы на фоне полного бардака в обороне находили Морату. Получились пенальти, гол с игры и удар во вратаря. С лонгболла же Сандро пробил неточно. Второй тайм уже игрался разве что для протокола. В его начале Мората мог оформить дубль, но пробил по центру. В концовке Диавара ногой вытащил удар Кина в упор. А оборона "Ювентуса" не пропустила впервые за 20 матчей во всех турнирах. То есть со второго марта. "Мальмё" пропустил с первого хорошего удара по своим воротам, затем ещё пропустил два в раздевалку, в атаке не создал ничего. Неужели он в разы слабее по игре и характеру, чем середняки и новички Серии А? Или же "Ювентус" внял Аллегри и заголовку Corriere Dello Sport и наконец-то проснулся?
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
15.09.2021 в 00:00
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Forsaken (Черкаси)
15.09.2021 в 00:19
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