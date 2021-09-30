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Роналду топит субмарину. МЮ - Вильярреал 2:1. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

МЮ - Вильярреал ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Роналду топит субмарину. МЮ - Вильярреал 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Ранее поединки между МЮ и "Вильярреалом" были малорезультативными, но не в этот раз. Сегодня зрители увидели три гола, и один из них – очень поздний. Роналду на пятой компенсированной показал, что он до сих пор способен делать разницу. Потопленная ним "субмарина" не имела времени на камбэк.

Смотрите, как разворачивались события в матче Лиги чемпионов, в видеообзоре.

Лига чемпионов, группа F, второй тур
29 сентября 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Вильярреал” 2:1
Голы: Теллес 60, Роналду 90+5 – Алькасер 53

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В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед
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