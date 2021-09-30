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Роналду топит субмарину. МЮ - Вильярреал 2:1. Обзор матча, видео голов
МЮ - Вильярреал ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее поединки между МЮ и "Вильярреалом" были малорезультативными, но не в этот раз. Сегодня зрители увидели три гола, и один из них – очень поздний. Роналду на пятой компенсированной показал, что он до сих пор способен делать разницу. Потопленная ним "субмарина" не имела времени на камбэк.
Смотрите, как разворачивались события в матче Лиги чемпионов, в видеообзоре.
Лига чемпионов, группа F, второй тур
29 сентября 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Вильярреал” 2:1
Голы: Теллес 60, Роналду 90+5 – Алькасер 53
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