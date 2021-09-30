Кендзера: Думаю, мы сможем показать больше с Барселоной или Бенфикой

Защитник " Динамо " Томаш Кендзера в эфире польского канала Polsatsport подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5).

— Почему вы не вышли в основном составе на матч с "Баварией"?

— Перед матчем я говорил с тренером об этой ситуации. Он сказал, в чем причина. Я не хочу говорить об этом публично, потому что это неуместно. Это командные вопросы.

— Что скажете о самой игре?

— "Бавария" все время атаковала, мы старались проводить свои выпады, но их защитники и Нойер играли высоко и буквально сразу же перехватывали мяч. Мы допустили много ошибок.

— Что может сделать киевское "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов? Кажется, в прошлом сезоне вы выступали лучше против "Барселоны" и "Ювентуса".

— "Бавария" на данный момент даже сильнее "Барселоны" и "Ювентуса". При всем уважении к этим командам. Думаю, мы сможем показать больше в матчах с "Барселоной" или "Бенфикой". Это не значит, что сегодня мы показали свой максимум, мы сделали слишком много простых ошибок. Перед вторым голом мы потеряли мяч на своей половине, "Бавария" быстро перешла в атаку и Левандовски забил. Можно сказать, что все в матче было решено.

— В каком настроении будет команда перед матчем с "Шахтером" в чемпионате Украины?

— Через три дня мы играем очень важный матч в чемпионате, мы боремся за Лигу чемпионов. Мы должны взять себя в руки после матча с "Баварией". Мы должны сделать выводы, потому что вы видите, что такое европейский уровень, к которому мы стремимся. У нас молодая команда, много молодых ребят в составе. "Бавария" — очень опытная команда и показала это на поле.