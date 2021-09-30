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Кендзера: Думаю, мы сможем показать больше с Барселоной или Бенфикой

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Томаш говорит, что Бавария сейчас очень сильна

Кендзера: Думаю, мы сможем показать больше с Барселоной или Бенфикой

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера в эфире польского канала Polsatsport подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5).

— Почему вы не вышли в основном составе на матч с "Баварией"?

— Перед матчем я говорил с тренером об этой ситуации. Он сказал, в чем причина. Я не хочу говорить об этом публично, потому что это неуместно. Это командные вопросы.

— Что скажете о самой игре?

— "Бавария" все время атаковала, мы старались проводить свои выпады, но их защитники и Нойер играли высоко и буквально сразу же перехватывали мяч. Мы допустили много ошибок.

— Что может сделать киевское "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов? Кажется, в прошлом сезоне вы выступали лучше против "Барселоны" и "Ювентуса".

— "Бавария" на данный момент даже сильнее "Барселоны" и "Ювентуса". При всем уважении к этим командам. Думаю, мы сможем показать больше в матчах с "Барселоной" или "Бенфикой". Это не значит, что сегодня мы показали свой максимум, мы сделали слишком много простых ошибок. Перед вторым голом мы потеряли мяч на своей половине, "Бавария" быстро перешла в атаку и Левандовски забил. Можно сказать, что все в матче было решено.

— В каком настроении будет команда перед матчем с "Шахтером" в чемпионате Украины?

— Через три дня мы играем очень важный матч в чемпионате, мы боремся за Лигу чемпионов. Мы должны взять себя в руки после матча с "Баварией". Мы должны сделать выводы, потому что вы видите, что такое европейский уровень, к которому мы стремимся. У нас молодая команда, много молодых ребят в составе. "Бавария" — очень опытная команда и показала это на поле.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (8)
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djeff2015 (Запорожье)
30.09.2021 в 21:57
б,,,л...не надо больше !!! АСтанАвиТеСЬ!!!!!
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 21:56
не болтай языком и этим проиграете -нет ДК для ЕК только для колхозного УПЛ--Надоело смотреть ваш балет--все проигравают стыд позор
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0
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Дрочальдинью (н.в.г.д. експерд)
30.09.2021 в 21:51
Вийдить грати у цих шкіряних масках з застібкою-блискавкою, та без призвіщ на формі, щоб не ідентіфікуватись і не сором на все життя...
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0
0
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Дрочальдинью (н.в.г.д. експерд)
30.09.2021 в 21:46
БДСМ? Щось нове з камасутри???
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0
-1
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armik (Киев)
30.09.2021 в 21:39
Боюсь даже подумать...
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0
-1
Pianist (Киев)
30.09.2021 в 21:26
Та ну вас нахер…
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0
-2
филанкрот (donetsk)
30.09.2021 в 21:23
Більше це 6?
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+1
-2
Не дармоед (Запорожье)
30.09.2021 в 21:19
Играть надо,а не думать.
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+1
-1


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