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Палкин: Должны были обыгрывать Динамо, но подвела реализация
Кажется, у киевлян будет другое мнение
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал матч 10-го тура УПЛ с "Динамо" (0:0), а также старт команды в Лиге чемпионов.
"Мне кажется, что мы должны были выигрывать у "Динамо". Первый тайм – 50:50, а второй полностью за нами. Много моментов создали, но реализация подвела немного. В целом, игрой я доволен.
Старт в ЛЧ? Нужно шире смотреть на этот вопрос. Еще до "Шерифа" и "Интера" был "Монако". Де Дзерби попал в группу, выполнил эту первостепенную задачу на тот период. А как сложится в группе – это уже другой вопрос. Главное, чтобы была игра, и сегодня игра есть, мы ее видим, видим, что прогрессируем, а счет придет и результат будет", - сказал Палкин.
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