  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Палкин: Должны были обыгрывать Динамо, но подвела реализация
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Должны были обыгрывать Динамо, но подвела реализация

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Кажется, у киевлян будет другое мнение

Палкин: Должны были обыгрывать Динамо, но подвела реализация

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал матч 10-го тура УПЛ с "Динамо" (0:0), а также старт команды в Лиге чемпионов.

"Мне кажется, что мы должны были выигрывать у "Динамо". Первый тайм – 50:50, а второй полностью за нами. Много моментов создали, но реализация подвела немного. В целом, игрой я доволен.

Старт в ЛЧ? Нужно шире смотреть на этот вопрос. Еще до "Шерифа" и "Интера" был "Монако". Де Дзерби попал в группу, выполнил эту первостепенную задачу на тот период. А как сложится в группе – это уже другой вопрос. Главное, чтобы была игра, и сегодня игра есть, мы ее видим, видим, что прогрессируем, а счет придет и результат будет", - сказал Палкин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:53
О, він ще живий...
Ответить
+5
0
Pianist (Киев)
05.10.2021 в 21:46
Мда… Когда нет достижений, нет результата, нет ничего - надо что-то придумать. Ребята, ваше время прошло. Вы какой город вообще представляете? За вас кто играет вообще? Где ваша клубная база? Как называется ваша домашняя арена? У вас нет нифига. Кроме бабок Рината, которые он отжимает у населения Украины. И кучки темнокожих футболистов во главе с маразматичным итальяшкой. Собственно, всё. Очнитесь и примите это.
Ответить
+2
-1
italiano
05.10.2021 в 21:26
Какие моменты палочкин??? Ни одного удара в створ ворот!!! Что вы там с Де Дзюбой курите?
Ответить
+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2021 в 21:22
Ще тижнів 5 будуть юродствувати з приводу якби вони нас наздогнали, ми би їм накостиляли...
Ответить
+8
-1
emart57 (Киев)
05.10.2021 в 21:14
Про Монако лучше помолчать. Ибо они выиграли по предыдущему регламенту отбор. А это был первый матч по новым правилам и от мудрика очень случайный
Ответить
+6
-2
Wuddy (Київ)
05.10.2021 в 21:13
Мало, мало педріній купили!
Ответить
+5
-2
Alex.696 (Немирів)
05.10.2021 в 21:12
Що вони там курять в тому шохтьорі?
Ответить
+10
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2021 в 21:09
У Шерифа теж повинні були вигравати...
Ответить
+10
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...