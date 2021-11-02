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Реализация почти на нуле. Мальме - Челси 0:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Лондонцы после напряженного поединка везут домой три очка

Реализация почти на нуле. Мальме - Челси 0:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images

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Сегодня в матче 4-го тура Лиги чемпионов встретился шведский "Мальме" и лондонский "Челси". На протяжении всего матча лондонцы имели много моментов, однако все время подводила реализация.

Единственный гол во встрече забил на 56-й минуте Хаким Зиеш после передачи Хадсона-Одои. Противнику в оставшееся время отыграться не удалось.

Мальме - Челси 0:1

Гол: Зиеш (56)

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В статье: Мальме Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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