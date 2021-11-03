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Воробей: В еврокубках Де Дзерби выбирает такой состав, что у Шахтера не хватает отбирающего футболиста
С Реалом главное внимательно сыграть в обороне
Фото: ФК Шахтер
Экс-форвард "
"В матче с "Реалом" в Мадриде "Шахтеру" будет однозначно тяжело. Сейчас "Реал" показывает неплохой футбол. И эту команду сейчас сложно обыграть. "Реал" сейчас действительно хорош.
За счет чего "Шахтер" может взять очки? В первую очередь, "Шахтеру" нужно хорошо сыграть в обороне. Да, это не самая сильная сторона нашего клуба. Наша сильная сторона – это атака. У нас действительно хорошие атакующие футболисты. Но у "Шахтера" очень большая проблема в защите и в середине поля. В еврокубковых матчах Де Дзерби выбирает такой состав, что у "Шахтера" на поле не хватает отбирающего футболиста. А в матче с "Реалом" самое главное – это не пропустить.
Не знаю, какую тактику Де Дзерби предложит в матче с испанским клубом. Но, я думаю, что надо сыграть как-то очень грамотно в обороне. А у "Шахтера" будет момент в атаке. В этом поединке нужно брать очки. Нужно постараться не пропустить. Нужно взять очки в копилку. Впереди, возможно, у нас моменты будут. Но, если "Шахтер" пропускает первым мяч, ему потом тяжело вернуться в игру. Тогда команда расклеивается, а также не может перестроиться и предложить другую схему.
Поэтому, самое главное, "Шахтеру" нужно сыграть на ноль в обороне. "Горнякам" нужно сыграть очень плотно и очень строго. И тогда у нас появится какой-то шанс", - сказал Воробей.
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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