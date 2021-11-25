Тете после поражения от Интера: Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат

Полузащитник "Шахтера" Тете прокомментировал поражение от миланского "Интера" (0:2) в Лиге чемпионов.

"У нас была сложная группа, и сегодняшний матч также был непростым. Но мы будем бороться до конца: у нас остается одна игра, которая уже ничего не значит.

Мы все расстроены, могли выступить лучше, но сейчас нужно настроиться на чемпионат. "Интер" здорово прессинговал, нам не удавалось показывать те вещи, которые отрабатывали на тренировках. Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат", - сказал Тете.