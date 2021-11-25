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Тете после поражения от Интера: Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Проиграв "нерадзурри", "Шахтер" вылетел из еврокубков

Тете после поражения от Интера: Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат

Фото: ФК Шахтер

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Полузащитник "Шахтера" Тете прокомментировал поражение от миланского "Интера" (0:2) в Лиге чемпионов.

"У нас была сложная группа, и сегодняшний матч также был непростым. Но мы будем бороться до конца: у нас остается одна игра, которая уже ничего не значит.

Мы все расстроены, могли выступить лучше, но сейчас нужно настроиться на чемпионат. "Интер" здорово прессинговал, нам не удавалось показывать те вещи, которые отрабатывали на тренировках. Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат", - сказал Тете.

Проиграв "Интеру", донецкий "Шахтер" досрочно занял последнее место в группе D и вылетел из Лиги чемпионов.

Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с "Порту", "Зенитом" и "Апоэлем" "Шахтер" с 5 очками занял четвертое место.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Тете
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
25.11.2021 в 13:45
Бороться до конца в игре, которая ничего не значит? За и так 100%-е 4-е место? А потом если победят - мы доказали, что последнее место - случайность.
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