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Тете после поражения от Интера: Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат
Проиграв "нерадзурри", "Шахтер" вылетел из еврокубков
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Тете прокомментировал поражение от миланского "Интера" (0:2) в Лиге чемпионов.
"У нас была сложная группа, и сегодняшний матч также был непростым. Но мы будем бороться до конца: у нас остается одна игра, которая уже ничего не значит.
Мы все расстроены, могли выступить лучше, но сейчас нужно настроиться на чемпионат. "Интер" здорово прессинговал, нам не удавалось показывать те вещи, которые отрабатывали на тренировках. Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат", - сказал Тете.
Проиграв "Интеру", донецкий "Шахтер" досрочно занял последнее место в группе D и вылетел из Лиги чемпионов.
Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с "Порту", "Зенитом" и "Апоэлем" "Шахтер" с 5 очками занял четвертое место.
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