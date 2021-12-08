Зинченко - лучший игрок Манчестер Сити в матче с РБ Лейпциг

В рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на чужом поле уступил "РБ Лейпцигу" со счетом 1:2.

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов в игре.

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и отыграл на поле все 90 минут встречи. За это время украинец совершил один успешный отбор, сделал 65 передач (точность - 91%), а также отметился голевой передачей на Рияда Мареза.

За свои действия Зинченко получил 7.2 балла - наивысшая оценка в составе "горожан". Меньше в команде Александра только у Кевина де Брюйне (7.1) и Рияда Мареза (7.0)

Лучшим игроком матча признали полузащитника "быков" Доминика Собосла - 7.8 балла.

Скриншот: WhoScored