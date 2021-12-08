Аристократическая халатность. Зенит - Челси 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Зенит - Челси, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Лондонцы забили уже на второй минуте, но пропустили дважды. Во втором тайме Лукаку выровнял положение, а на 85-й минуте Вернер оформил дубль и, казалось, обеспечил Челси победу, а с ней и первое место в группе Н. Однако на 90+4 команда Тухеля позволила сопернику сравнять и избежать поражения. Таким образом, Челси финишировал вторым в группе, отстав от Ювентуса на два очка.

Лига Чемпионов. Группа Н. Шестой тур

"Зенит" - "Челси" 3:3

Голы: Клаудиньо 38, Азмун 41, Оздоев 90+4 - Вернер 2, Лукаку 62, Вернер 85