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Аристократическая халатность. Зенит - Челси 3:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Зенит - Челси, Лига Чемпионов, 8 декабря 2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Зенит - Челси, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Лондонцы забили уже на второй минуте, но пропустили дважды. Во втором тайме Лукаку выровнял положение, а на 85-й минуте Вернер оформил дубль и, казалось, обеспечил Челси победу, а с ней и первое место в группе Н. Однако на 90+4 команда Тухеля позволила сопернику сравнять и избежать поражения. Таким образом, Челси финишировал вторым в группе, отстав от Ювентуса на два очка.
Лига Чемпионов. Группа Н. Шестой тур
"Зенит" - "Челси" 3:3
Голы: Клаудиньо 38, Азмун 41, Оздоев 90+4 - Вернер 2, Лукаку 62, Вернер 85
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