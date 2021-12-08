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Аристократическая халатность. Зенит - Челси 3:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Зенит - Челси, Лига Чемпионов, 8 декабря 2021

Аристократическая халатность. Зенит - Челси 3:3. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Зенит - Челси, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Лондонцы забили уже на второй минуте, но пропустили дважды. Во втором тайме Лукаку выровнял положение, а на 85-й минуте Вернер оформил дубль и, казалось, обеспечил Челси победу, а с ней и первое место в группе Н. Однако на 90+4 команда Тухеля позволила сопернику сравнять и избежать поражения. Таким образом, Челси финишировал вторым в группе, отстав от Ювентуса на два очка.

Лига Чемпионов. Группа Н. Шестой тур
"Зенит" - "Челси" 3:3
Голы: Клаудиньо 38, Азмун 41, Оздоев 90+4 - Вернер 2, Лукаку 62, Вернер 85

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В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Челси (Лондон) Тимо Вернер
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 23:33
Выклянчили у абрашки очечко.
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usovvictor (Kharkov)
08.12.2021 в 23:02
...Челси Челси, ...но Зениту надо отдать должное - до конца и вытянули...
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Volder (Ков)
08.12.2021 в 22:59
Как можно было упустить победу с этим колхозом? Хотя учитывая что владельцы у обоих клубов ко цапы то все понятно
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George_D (Харьков)
08.12.2021 в 23:00
А как можно было упустить победу вчера с таким же колхозом?
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