Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Вальс-Зиценхайм, "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" – "Бавария" 22:00

Трансляция – Megogo

Зальцбург

После многих провал "РБ Зальцбург" наконец пробился в групповой этап Лиги Чемпионов в 2019-м году. С тех пор "быки" не стоят на месте, и в этом сезоне впервые в собственной истории пробились в плей-офф. На пути к этому достижению австрийцы вышли из равной, но нелёгкой группы, в которой также играли "Лилль", "Вольфсбург" и "Севилья", не забывая при этом демонстрировать яркий футбол.

Возглавляет команду Маттиас Яйссле, очередной тренер-вундеркинд, которому всего 33 года – он даже младше Нагельсманна. При Яйссле "Зальцбург" уверенно лидирует в Австрийской Бундеслиге с 14-очковым отрывом, а также вышел в полуфинал национального Кубка, обыграв вечного конкурента из "ЛАСК" (3:1) в 1/4.

Главной звездой команды является 20-летний форвард сборной Германии Карим Адейеми, забивший уже 14 голов в 18 матчах сезона, в том числе блестяще проявив себя в ЛЧ (3 гола, 1 ассист). В первом матче "Зальцбург" будет не хватать ряда ключевых игроков. Койта, Бернардо и многоопытный хавбек Юнузович в среду команде не помогут из-за травм.

Бавария

"Бавария" знатно провалилась на выходных, проиграв новичку Бундеслиги "Бохуму" (4:2). Юлиан Нагельсманн зашёл слишком далеко в своих тактических экспериментах, выставив Йозуа Киммиха в качестве единственного центрального полузащитника, что закончилось 4 пропущенными голами в первом тайме. Но это всё вряд ли тешит "Зальцбург". На поражения "Бавария" реагирует остро: после 4 фиаско в этом сезоне Мюнхен в следующем туре неизменно отвечал победами, причём убедительными (5:1, 5:2, 2:1, 4:0).

И если в чемпионате Германии "Бавария" может позволить себе ошибиться, то в Лиге Чемпионов команда выступает безупречно. 6 побед в 6 турах группового этапа, в которых по два раза досталось "Барселоне", "Бенфике" и киевскому "Динамо". Попутно Левандовски и компания настреляли 22 гола при всего 3 пропущенных.

В Зальцбург с командой не поехали Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис и Леон Горецка. Потери серьёзные, но шансы австрийцев от этого сильно не подросли. У Кингсли Комана было небольшое мышечное повреждение, но француз уже должен быть в порядке.

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Личные встречи

"Бавария" и "Зальцбург" впервые сошлись лицом к лицу в прошлом сезоне. В групповом этапе мюнхенцы дважды победили, а особенно "быкам" досталось именно у себя дома, где они пропустили 6 мячей. (3:1, 2:6).

Ориентировочные составы

"Зальцбург": Кен; Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер; Камара; Сучич, Аронсон, Бернед; Адаму, Адейеми

"Бавария": Ульрайх; Павар, Зюле, Эрнандес; Гнабри, Киммих, Толиссо, Коман; Мюллер, Сане; Левандовски

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Зальцбург – Бавария от UA-Футбол

Ждём агрессивной реакции "Баварии" после их провала на выходных. Возможно, случится нечто похожее на 2:6, которые были зафиксированы на "Ред Булл Арене" в прошлом розыгрыше ЛЧ. Левандовски и компания наверняка забьют не меньше 3-4, но стоит ждать голов и от хозяев. Шустрый Адейеми против высокой линии обороны "Баварии", дающей регулярные сбои, да ещё и в отсутствии Нойера на воротах – РБ свой гол найдёт. Прогноз: победа "Баварии" 1:5. Ставка: обе забьют с коэффициентом 2.3.