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Вышли на истинный путь. УЕФА ищет пути для расторжения контракта с Газпромом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Не сделать этого они не имеют морального права

Вышли на истинный путь. УЕФА ищет пути для расторжения контракта с Газпромом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Главный руководящий футбольный орган Европы наконец-то опомнился и начал делать шаги на пути к расторжению контракта с "Газпромом" – компанией, представляющей страну-оккупанта, которая вторглась в Украину и не гнушается убивать гражданских людей, обстреливать онкоотделения больниц и даже наносить вред детям.

Как сообщают источники, УЕФА обратился к своим юристам с целью найти лазейки для расторжения спонсорского контракта с "Газпромом". В настоящее время логотип этой компании "светится" на всех матчах Лиги чемпионов. Напомним, что ранее лого "Газпрома" убрал из своих футболок "Шальке 04"

Добавим, что УЕФА перенес финал Лиги чемпонов-2022 из Петербурга в Париж.

Напомним, вчера 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
25.02.2022 в 19:16
Неужели опомнились . Какие причины ? Да самого факт агрессии Достаточно ,что бы разорвать все контракты .тут наверное и хочется и колеться
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