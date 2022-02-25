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Вышли на истинный путь. УЕФА ищет пути для расторжения контракта с Газпромом
Не сделать этого они не имеют морального права
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный руководящий футбольный орган Европы наконец-то опомнился и начал делать шаги на пути к расторжению контракта с "Газпромом" – компанией, представляющей страну-оккупанта, которая вторглась в Украину и не гнушается убивать гражданских людей, обстреливать онкоотделения больниц и даже наносить вред детям.
Как сообщают источники, УЕФА обратился к своим юристам с целью найти лазейки для расторжения спонсорского контракта с "Газпромом". В настоящее время логотип этой компании "светится" на всех матчах Лиги чемпионов. Напомним, что ранее лого "Газпрома" убрал из своих футболок "Шальке 04"
Добавим, что УЕФА перенес финал Лиги чемпонов-2022 из Петербурга в Париж.
Напомним, вчера 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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