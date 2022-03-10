Челси, Барселона, теперь Реал: ПСЖ - главные спецы по вылету из ЛЧ на последних минутах

Часть 1. "Челси". ЛЧ-2013/14

Первая часть марлезонского балета. "ПСЖ" в первый сезон Лорана Блана легко выиграл группу в Лиге чемпионов, затем прошел "Байер" в 1/8 финала, победив в обоих матчах, и в целом выглядел довольно грозно.

Переживавший смену поколений "Челси" на фоне парижан фаворитом не выглядел и близко, что и было доказано на "Парк де Пренс". "ПСЖ" буквально смял соперника благодаря голам Пасторе, Лавесси и автоголу Давида Луиса - 3:1.

Впрочем, была в тот вечер и плохая новость для Парижа - травму получил ментальный лидер команды Златан Ибрагимович. Без него на "Стэмфорде" "ПСЖ" выглядел размякшим - вся прыть и наглость куда-то испарились. Конечно, "Челси" этим пользовался. Шюррле отыграл один мяч еще до перерыва, а кульминация наступила на 87-й минуте.

Массированная атака синих завершилась не то ударом, не то прострелом с левого фланга - и Демба Ба внес мяч в сетку. 1:3, 2:0 - и правило выездного гола вывело "Челси" дальше.

Часть 2. "Манчестер Сити". ЛЧ-2015/16

Последний сезон Блана у руля Парижа. Еще в группе стало понятно, что команда сильна против середняков - тот же "Шахтер" выгреб по полной; а вот с "Реалом" "ПСЖ" набрал одно очко в двух матчах.

Весну, впрочем, Париж начал вдохновляюще - был взят реванш у "Челси". На сей раз Златан таки сыграл на "Стэмфорде" и забил решающий гол (2:1). Та победа вывела "ПСЖ" на "Манчестер Сити", и в бойне денежных мешков Париж хоть и достойно, но все же проиграл.

Надо было побеждать дома, где у команды Блана было полное преимущество - 60% владения, 16 ударов в створ ворот. Тем не менее, "Сити" зацепился за 2:2, а дома минимально победил 1:0 благодаря дальнему удару Кевина де Брюйне на 76-й минуте.

Могло, в принципе, все кончиться и раньше, но Агуэро не забил с пенальти. Париж? Опять оставил всю прыть дома.

Часть 3. "Барселона". ЛЧ-2016/17

Ну это противостояние наверняка помнят все - та самая "Ла Ремонтада", которой каталонцы будут гордиться и через сто лет. "ПСЖ" под руководством Унаи Эмери занял только второе место в группе, уступив первое "Арсеналу", и это стало его приговором.

"Барселона" весной 2017-го уже хромала на обе ноги, особенно ее защита. На "Парк де Пренс" Ди Мария и Кавани сделали с ней такое, что оставалось только жениться - 4:0.

Ох и пляски были в Париже, ох и гуляния. И все завершилось в одночасье. Еще никто и никогда не проходил дальше после 0:4, но "Барсе" удалось невозможное. Спору нет, одно-два решения Дениза Айтекина можно поставить под сомнение, но, послушайте, жаловаться на них, имея фору в 4 гола - это верх наглости.

Ну, и гол Серхи Роберто на 95-й минуте - вишенка на торте. "ПСЖ" профукал все в конце. Опять.

Часть 4. "Манчестер Юнайтед". ЛЧ-2018/19

Если во время "Ла Ремонтады" "ПСЖ" пал жертвой Неймара, то на сей раз Ней уже выступал за Париж. Ну, как выступал - числился. По факту оба матча против "МЮ" бразилец пропустил из-за травмы.

После встречи на "Олд Траффорд" показалось, что это не помеха Парижу - Мбаппе и Ди Мария делали свою работу на отлично; вдобавок у "МЮ" красную схлопотал Погба. 2:0 на выезде, что еще надо?

Оказалось, надо еще характер. Дома, на "Парк де Пренс", Париж облажался по полной программе. Одно дело проиграть Манчестеру Роналду, Руни и Гиггза, а совсем другое - команде, которая от безысходности на замену выпускала Далота, Чонга и 17-летнего Гринвуда. Вероятно, то был лучший вечер во всей тренерской карьере Уле-Гуннара Сульшера.

И еще - один из худших для Джиджи Буффона. Ветеран, перебравшийся в Париж ради ЛЧ, сам подарил гол Лукаку, а на 94-й минуте был бессилен после пенальти от Маркуса Рашфорда. Пеналь, прямо скажем, был на судью, но Кимпембе дал повод - и Дамир Скомина поставил. Его право.

Часть 5. "Реал". ЛЧ-2021/22

И, наконец, самая свежая рана. Перед стартом сезона Париж к Неймару и Мбаппе подписал еще и Месси; полузащиту укрепил Вейналдумом; защиту - Хакими; на ворота встал лучший голкипер Евро-2020 Джиджи Доннарумма. Эта команда одними ценниками должна была забросать всю Европу.

Оказалось, однако, что деньги в футбол не играют. В группе "ПСЖ" уступил первое место "Ман Сити", а в 1/8 финала - обновившемуся под чуткой рукой Карло Анчелотти мадридскому "Реалу".

Этот камбэк не столь историчный, как "Ремонтада" на "Камп Ноу", но вспоминать его тоже будут - особенно фанаты Карима Бензема, который минут за 20 второго тайма оформил свой самый важный хет-трик в карьере.

***

Честно, это уже не смешно. Кровати переставляются, а ветер пораженчества как дул над Парижем, так и дует до сих пор. Команда не держит удар, разваливается в концовках матчей; ее тренеры, будь то Блан, Эмери, Тухель или Почеттино, не имеют достаточно влияния на футболистов, чтобы изменить игру на ключевых отрезках. Де-факто это крах всего проекта "ПСЖ" - основанного на деньгах и скупке игроков. Шейхи думали, что футбол - это как в симуляторе FIFA или PES, а все оказалось сложнее.

Тут одно из двух - или отдавать весь менеджмент европейцам, как это сделал шейх Мансур в "Сити", переманивший на "Этихад" половину Каталонии, либо вообще уходить из футбола. В своем нынешнем виде Париж обречен и дальше оставаться бестолковым небоскребом посреди французского футбольного села, неспособным на великие дела за его пределами.