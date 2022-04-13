Роман Яремчук забил Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов - ВИДЕО

В рамках четвертьфинала ЛЧ между собой играют "Ливерпуль" и "Бенфика". В первой игре "красные" победили со счетом 3:1.

Этот же счет был поначалу зафиксирован и в ответной игре, по крайней мере до того, как второй гол лиссабонцев не забил украинец Роман Яремчук. Он вышел на замену уже по ходу поединка и отличился точным ударом.

Общий счет противостояние - 6:4 в пользу "Ливерпуля".