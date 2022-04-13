Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роман Яремчук забил Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов - ВИДЕО
Браво!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках четвертьфинала ЛЧ между собой играют "Ливерпуль" и "Бенфика". В первой игре "красные" победили со счетом 3:1.
Этот же счет был поначалу зафиксирован и в ответной игре, по крайней мере до того, как второй гол лиссабонцев не забил украинец Роман Яремчук. Он вышел на замену уже по ходу поединка и отличился точным ударом.
Общий счет противостояние - 6:4 в пользу "Ливерпуля".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Ракетным ударом поражен вражеский крейсер "Москва"
- Шольц пока не планирует посещать Киев. В Германии обсуждают отказ Зеленского от встречи с президентом страны
- Палкин прояснил ситуацию с возвращением Ракицкого в Шахтер
- Остросюжетный триллер. ¼ Лиги чемпионов. Реал – Челси 2:3
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...