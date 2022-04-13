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Роман Яремчук забил Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Браво!

Роман Яремчук забил Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках четвертьфинала ЛЧ между собой играют "Ливерпуль" и "Бенфика". В первой игре "красные" победили со счетом 3:1.

Этот же счет был поначалу зафиксирован и в ответной игре, по крайней мере до того, как второй гол лиссабонцев не забил украинец Роман Яремчук. Он вышел на замену уже по ходу поединка и отличился точным ударом.

Общий счет противостояние - 6:4 в пользу "Ливерпуля".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Ливерпуль
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