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Фенербахче стал потенциальным соперником Динамо (Киев) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Опасный оппонент

Фенербахче стал потенциальным соперником Динамо (Киев) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Закончился чемпионат Турции 2021/22. Чемпионом стал "Трабзонспор", а второе место в борьбе с "Коньяспором" завоевал столичный "Фенербахче". "Канарейки" будут представлять Турцию в Лиге чемпионов и начнут свой путь со второго раунда квалификации.

На этом этапе "Фенербахче" будет не сеяным и может встретиться с киевским "Динамо", которое находится в списке сеяных команд второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Другой потенциальный соперник для киевлян – вице-чемпион Кипра. Им может стать АПОЭЛ или АЭК.

Добавим, что "Динамо" будет сеяным и в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а вот в раунде плей-офф (в случае выхода туда) – нет.

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