Отбор ЛЧ. Неспокойные нули в Баку

Лига Чемпионов, квалификация

Раунд плей-офф, 1-й матч

Тофик Бахрамов, Баку

Карабах – Виктория (Пльзень) 0:0

Карабах: Магомедалиев – Байрамов, Гусейнов, Мустафазаде, Вешович – Янкович (Алмейда, 73), Гараев – Кади – Зубир, Ваджи (Квабена, 73), Шейдаев (Озобич, 62)

Виктория: Станек – Емелка, Перница, Гейда – Гавел, Калвач, Буха, Сикора (Йирка, 71), Копиц (Голик, 90) – Москера (Пиларж, 59), Хоры (Климент, 71)

Предупреждения: Ваджи 66 – Москера 23, Гейда 63, Климент 81

"Карабах" и "Виктория" разошлись без голов после напряжённой игры на "Тофик Бахрамов". Для каждой из сторон выход в групповой этап станет небывалым успехом, поэтому нешуточный накал встречи повлиял на качество футбола в негативном смысле. Гости явно были настроены на то, чтобы перенести всю тяжесть борьбы на вторую встречи в Чехию, и им это удалось.

"Карабах", как в матче прошлого раунда с "Ференцварошем", пытался добыть перевес в домашних стенах, но им снова это не удалось. "Виктория" сегодня по традиции играла вторым номером, делая ставку на контратаки и фланговые навесы. Азербайджанцы же поддавливали, но без риска, чтобы не наразиться на ответный быстрый выпад.

Поэтому 8 сейвов Йиндржиха Станека – это фикция. Лишь один из этих ударов был опасен, когда Ваджи вышел на кипера один на один. Но это был единственный острый момент за все 90 минут с обеих сторон.

"Виктория" будет небольшим фаворитом перед ответной встречей за счёт фактора домашнего поля. Но есть и минусы – лидер обороны и капитан команды Лукаш Гейда пропустит игру в Пльзене.