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Тренер Руха U-19: В Юношеской лиге УЕФА нет слабых команд

Лига Чемпионов
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В первом раунде львовяне сыграют против "Заглембе"

Тренер Руха U-19: В Юношеской лиге УЕФА нет слабых команд

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал результат жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, по которой руховцы сыграют с польским "Заглембе".

"В Юношеской лиге УЕФА нет слабых команд. "Заглембе" – сильный соперник, тем более что оба матча будем играть в Польше. Будем готовиться к этим матчам.

Мы уже играли с "Заглембе" на турнире в Чехии в этом году. Мы уверенно победили, но этот результат не очень показателен, ведь это был только товарищеский турнир. В официальных играх у обеих команд могут выйти совсем другие футболисты. Конечно, "Заглембе" – одна из лучших футбольных школ Польши. Потому будем внимательно изучать соперника, смотреть их игры в чемпионате и анализировать", - цитирует Пономарева пресс-служба клуба.

Напомним, матчи пройдут 14 сентября и 5 октября.

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В статье: Рух (Львов) ФК Заглембе (Любин)
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Источник:
ФК Рух

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