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Тренер Руха U-19: В Юношеской лиге УЕФА нет слабых команд
В первом раунде львовяне сыграют против "Заглембе"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал результат жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, по которой руховцы сыграют с польским "Заглембе".
"В Юношеской лиге УЕФА нет слабых команд. "Заглембе" – сильный соперник, тем более что оба матча будем играть в Польше. Будем готовиться к этим матчам.
Мы уже играли с "Заглембе" на турнире в Чехии в этом году. Мы уверенно победили, но этот результат не очень показателен, ведь это был только товарищеский турнир. В официальных играх у обеих команд могут выйти совсем другие футболисты. Конечно, "Заглембе" – одна из лучших футбольных школ Польши. Потому будем внимательно изучать соперника, смотреть их игры в чемпионате и анализировать", - цитирует Пономарева пресс-служба клуба.
Напомним, матчи пройдут 14 сентября и 5 октября.
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