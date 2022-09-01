Тренер Руха U-19: В Юношеской лиге УЕФА нет слабых команд

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал результат жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, по которой руховцы сыграют с польским "Заглембе".

"В Юношеской лиге УЕФА нет слабых команд. "Заглембе" – сильный соперник, тем более что оба матча будем играть в Польше. Будем готовиться к этим матчам.

Мы уже играли с "Заглембе" на турнире в Чехии в этом году. Мы уверенно победили, но этот результат не очень показателен, ведь это был только товарищеский турнир. В официальных играх у обеих команд могут выйти совсем другие футболисты. Конечно, "Заглембе" – одна из лучших футбольных школ Польши. Потому будем внимательно изучать соперника, смотреть их игры в чемпионате и анализировать", - цитирует Пономарева пресс-служба клуба.