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Тренер Лейпцига Тедеско: Шахтер по-прежнему остается хорошей командой
Тренер Лейпцига тактично отдал должное сопернику
rbleipzig.com
Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура
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"Шахтер" является доминирующей командой в Украине. Это можно видеть по их выступлениям в украинской лиге - они уже набрали семь очков в первых трех играх.
Несмотря на некоторые громкие продажи за последние несколько лет, они по-прежнему остаются хорошей командой. У них классные игроки, они сильны до мозга костей и способны создать проблемы как на контратаке, так и со своими вингерами. Также это клуб с большим опытом участия в Лиге чемпионов", - рассказал Тедеско.
Напомним, что поединок "Лейпциг" - "Шахтер" состоится во вторник, 6 сентября, начало – в 22:00.
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