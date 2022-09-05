Тренер Лейпцига Тедеско: Шахтер по-прежнему остается хорошей командой

Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

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"Шахтер" является доминирующей командой в Украине. Это можно видеть по их выступлениям в украинской лиге - они уже набрали семь очков в первых трех играх.

Несмотря на некоторые громкие продажи за последние несколько лет, они по-прежнему остаются хорошей командой. У них классные игроки, они сильны до мозга костей и способны создать проблемы как на контратаке, так и со своими вингерами. Также это клуб с большим опытом участия в Лиге чемпионов", - рассказал Тедеско.

Напомним, что поединок "Лейпциг" - "Шахтер" состоится во вторник, 6 сентября, начало – в 22:00.