Загнанные быки. Что не так с РБ Лейпциг на старте сезона?

"РБ Лейпциг" провально стартовал в новом сезоне, выиграв лишь один матч в Бунделие к началу сентября. Команда Доменико Тедеско застряла на 11-м месте в таблице, а в преддверии группового этапа Лиги Чемпионов "быки" с треском проиграли европейскому чемпиону "Антрахту" со счётом 0:4. Над самим тренером нависла угроза увольнения, несмотря на победу в Кубке Германии и впечатляющий второй круг чемпионата, в ходе которого лишь "Бавария" опережала Лейпциг по темпу набору очков.

Всё это не может не радовать донецкий "Шахтёр", которому во вторник предстоит сыграть на "Ред Булл Арене". Но далеко не факт, что "горнякам" удастся как-то использовать недостатки соперника. "Шахтёр" прошёл насильственную украинизацию состава после неоднозначных решений ФИФА, сменил тренера и полгода нормально не играл в футбол. Все это не могло пойти на пользу команде, к тому же немецкие клубы всё ещё представляют чуть ли не наибольшую угрозу нашим грандам. Со стилистической точки зрения так точно. Давайте разбираться, что не так с нынешним "РБ Лейпцигом", и чего ждать от них во вторник.

1.Кризис идентичности

Попытки стать топ-клубом вынудили Лейпциг меняться стилистически. При Нагельсманне одна из самых вертикальных команд Бундеслиги научилась тонкостям игры в позиционный футбол, и даже перешла на игру с ложной девяткой, что позволило финишировать на втором месте. Эта "мутация" отдалила немецкий клуб от прочих команд концерна Ред Булл, из которых раньше можно пачками брать игроков и не тратить время на адаптацию. Поэтому в прошлом году "быков" пытались вернуть к заводским настройкам, но было слишком поздно – команда стала другой, и Джесси Марш с треском провалился.

Тедеско вернулся к заветам своего экс-сокурсника, когда возглавил команду в декабря, периодически сочетая это и наследием Марша, и дела разом пошли вверх. 36-летний тренер с лихвой оправдал своё прозвище Хамелеон, удачно миксуя терпеливые розыгрыши мяча с убийственными вертикальными атаками. Но вся эта пресловутая гибкость в конце концов привела к тому, что команда потеряла своё лицо, застряв где-то посередине. Это главный бич новой немецкой тренерской школы, который в частности может запороть и многообещающие труды Томаса Тухеля в "Челси".

2. Упрямый короткий розыгрыш

Тедеско в новой кампании сделал ставку на позиционный футбол, и она себя отнюдь не оправдывает. Характеристику стиля лучше всего продемонстрирует таблица, приведенная ниже. Чем левее и выше расположена команда, тем быстрее и прямолинейнее они строят атаки. Чем правее и ниже - тем их атаки терпеливее и горизонтальнее. По темпу построения атак "РБ Лейпциг" не так далёк от той же "Баварии", но по качеству – совсем другой уровень. По ожидаемым голам коллектив Тедеско более чем в два раза уступает Мюнхену. Также у "быков" за 5 туров всего 5 атак, начатых с розыгрыша от ворот, и в итоге закончившихся ударом по воротам.

Терпеливость розыгрышей себя не оправдывает. В основном команда перекатывает мяч во фланговых зонах, совсем не задействуя опорную зону соперника. Без контроля 14 зоны остаётся лишь забрасывать мяч в штрафную, уповая на навесы. Но вот незадача – вместо габаритного Андре Силвы в основе теперь играет Тимо Вернер, а их с Нкунку игра головой и силовые единоборства – явно не сильнейшие их качества.

Диаграмма ниже ясно это отображает. Синий цвет означает, что в этой зоне команда делает больше касаний, нежели их соперник. Красная – наоборот. Серый говорит о приблизительном равенстве. "Лейпциг" радостно катает мяч на своей половине, иногда что-то получается на левом фланге Раума. У Хенрикса справа – через раз. А в центр поля и штрафную площадь оппоненты "быков" не пускают. С такой игрой нет никакой разницы, насколько крутое и гибкое у РБ трио атаки – мяч до них просто не доходит.

3. Утраченная вертикальность

Этот запрет на рискованные передачи отнимает у "Лейпцига" не только в позиционных атаках. Даже после отборов на чужой половине команда не спешит лететь вперёд, довольствуясь простым удержанием мяча. "Быки" идут четвёртыми по интенсивности прессинга (PPDA 10.6), и пятыми по количеству отборов мяча (40 раз) в последних 40 метрах. Но лишь четыре из них завершились ударами по воротам. К примеру, у "Баварии" это соотношение – 59 к 11. То есть лишь каждая десятая удачная попытка прессинга конвертируется в что-то толковое. И это с открываниями реактивных Нкунку и Вернера, и диспетчерскими навыками Дани Ольмо. Тедеско сломал то, что должно было работать само собой. Противоречие на противоречии. Но факт остаётся фактом – вертикальность утрачена.

4. Проваленная предсезонка

Помимо противоречивых тактический исканий Доменико Тедеско, команду гробит и неудачная предсезонная подготовка. Если бы только молодые Йошко Гвардиол и Мохамед Симакан начали кампанию из рук вон плохо, всё можно было списать на их личную безалаберность. Но когда такие профессионалы до мозга костей, как Кевин Кампль и Марсель Хальстенберг выглядят лишь бледными тенями самих себя, уже возникают вопросы к тренерскому штабу в целом.

Показательно, что два новичка Давид Раум и Тимо Вернер на фоне своих партнёров выглядят настоящими живчиками. У обоих признанный энергичный стиль и прекрасные физические данные, но тут дело в другом – оба присоединились к команде в августе, пропустив предсезонную подготовку. Похожая история была у Тедеско в "Шальке". В первом сезоне Тедди выжал из команды максимум и финишировал на втором месте. В следующей кампании 04 был не похож на себя самого, и после 23 очков в 25 туров юношу-тренера отправили восвояси.

5. Бизнес по-немецки

На бумаге "РБ Лейпциг" провёл блестящую трансферную кампанию, умудрившись даже выйти в плюс (16 миллионов евро прибыли). Выменяли у "Хоффенхайма" левого вингбека сборной Германии Давида Раума, в обратном направлении отправив неугодного тренеру Анхелиньо. Лучший бомбардир в истории клуба Тимо Вернер вернулся всего за 20 млн, заметно ниже рыночной стоимости был взят моторный Ксавье Шлагер из "Вольфсбурга" (12 млн), а Диалло у "ПСЖ" взяли в аренду, так что рисков ноль.

При этом удалось ненужных Хванга и Лукмана удалось пристроить за 26 млн. Отдельной похвалы достойна продажа Брайана Бробби в "Аякс" за 16 млн – ровно год назад РБ вырвал его из того же Амстердама бесплатным агентом. Норди Мукиеле с истекающим контрактом решили отпустить за 12 млн в Париж, чтобы не терять деньги. А больше всего было заработано с продажи Тайлера Адамса – за 17 млн американца вручили обратно Джесси Маршу в "Лидс" со словами "не нужны нам эти ваши бестолковые работяги-бегунки в центре поля, у нас же тут тики-така назревает". И всё это "Лейпциг" провернул даже без спортивного директора, кресло которого пустует больше года.

Но на деле всё это работает крайне сомнительно. Вернер не может распределить обязанности с Нкунку, который стал новой главной звездой команды за время вояжа Тимо в Лондон. Пока они зачастую лишь дублируют друг друга на поле. Раум выглядит свежо, и с его левого края исходит основная угроза. Хотя в вертикальном "Хоффе" ему явно было комфортнее. Шлагер в свою очередь пропустил год из-за крестов, и пока не готов выступить апгрейдом Тайлера Адамса.

При этом не были закрыты самые проблемные позиции. Кроме Хенрикса сыграть на позиции правого вингбека по сути некому, да и сам Беньямин уж слишком ортодоксален в атаке для этой позиции. В центре поля остался всё созидание держится на Кампле, но он откровенно не в форме. Его партнёр Конрад Лаймер мыслями уже в "Баварии" или "Ливерпуле", и это заметно по его игре. Собослаи из-за перебора исполнителей впереди попробовали в глубине, но удаление венгра в матче с "Кёльном" явственно продемонстрировало, что это не его позиция.

Послесловие

Старт сезона подсветил немало проблем в игре "РБ Лейпциг". Но во-первых, критика исход из тех позиций, что как минимум по меркам Бундеслиги "быки" – топовая команда, а вот игра не соответствует их высокой планке. Это временные проблемы, которые скорее всего будут как минимум частично решены к ответной игре ноябре. Во-вторых, "Шахтёру" нечем ударить по этим слабостям. У "горняков" нет надёжной и компактной обороны "Униона", обыгравшей РБ в первых турах. Нет у них и прессинга с вертикальными атаками "Айнтрахта", накрывших "быков" на выходных.

Даже довоенный "Шахтёр" вряд ли мог что-то противопоставить "быкам" тактически, с их-то аллергией на немецкий футбол. Пару лет назад менхенгладбахская "Боруссия" разнесла нашего гранда за счёт интенсивности и игры на переходных фазах. На их фоне украинский чемпион выглядел командой из прошлой эпохи, хоть и не лишённой своих достоинств. А что уж говорить о нынешних реалиях – разобранный на запчасти состав, тренер-дебютант Лиги Чемпионов и единственный уцелевший в составе приличный легионер Лассина Траоре, да и тот после крестов. А также сильно сдавший Тарас Степаненко (прости, кумир). Остаётся уповать на непобедимый украинский дух и Мишу Мудрика.