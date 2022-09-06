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Лейпциг – Шахтер. 1:1. Симакан сравнивает счет – Видео

Лига Чемпионов
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Лейпциг – Шахтер. 1:1. Симакан сравнивает счет – Видео

Фото: шахтер

Новина українською

"Лейпциг" сравнивает счет в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера". Симакан замкнул головой передачу Собослая.

  • Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Собослай нашел навесом Симакана, а тот спокойно замкнул подачу в ворота Трубина.

57' Мохамед Симакан – 1:1.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Мохамед Симакан
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