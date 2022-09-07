Лига Чемпионов. Групповой турнир

Группа B. Первый тур

Брюгге. "Ян Брейдель"

"Брюгге" - "Байер" 1:0

Гол: Силла 42

"Брюгге": Миньоле; Одои, Мехеле, Силла, Мейер; Нильсен, Ванакен, Оньедика (Баланта, 83); Сков Ольсен (Сандра, 83), Хутгла (Яремчук, 64), Сова (Соболь, 89)

"Байер": Градецки; Коссуну, Та, Тапсоба, Инкапье, Баккер (Гложек, 67); Арангис (Паласиос, 46), Андрих (Демирбай, 67); Фримпонг (Азмун, 86), Диаби, Хадсон-Одои (Амири, 86); Шик

Предупреждения: Сова 78 – Паласиос 59, Андрих 62, Демирбай 68

Старт группового этапа Лиги Чемпионов стал настоящим кошмаром для всего немецкого футбола. Во вторник кризисный "РБ Лейпциг" с треском проиграл "Шахтёру" (1:4), но это были только цветочки. В среду утром всю футбольную общественность шокировало двойное увольнение Томаса Тухеля и Доменико Тедеско – второго главного немецкого тренера, и пожалуй, вторую главную восходящую звезду их тренерского цеха. Затем "Айнтрахт" бесславно проиграл "Спортингу" (0:3), а напоследок провалился и "Байер" – главная катастрофа Бундеслиги нового сезона.

Самое печальное, что провал "Байера" был предсказуемым. Летом руководством "фармацевтов" закрыло глаза на все кадровые проблемы, и провели трансферное окно в полной тишине, словно никаких вопиющих дыр в составе нет. А довершил дело наставник Херардо Сеоане, проведя крайне сомнительную по качеству предсезонку, после которой Леверкузен в лучшем случае вошёл в сезон, играя в половину силы относительно прошлой кампании.

"Байер" проиграл 4 из 5 стартовых матчей Бундеслиги, но сегодня команда начала игру не настолько ужасно, как в домашнем чемпионате. Может, дело в статусе Лиги Чемпионов, а может и соперник не настолько уж устрашал. В целом соперники провели равный первый тайм. Игра была закрытая, ничего не предвещало беды, но Лукас Градецки решил посоревноваться с Гулачи. Голкипер гостей поймал мяч после удара Силлы головой, но затем залетел с мячом в собственные ворота. Вот так с углового бельгийцы повели.

На старте второго тайма динамика особо не изменилась. Яремчук появился на поле на 64-й минуте, немного оживил игру и имел полумомент в контратаке, но гости отбились. Уже ближе к концовке Сеоане исполнил пару замен, и "Байер" наконец поджал соперника к воротам. В двух атаках кряду "фармацевты" отправили мяч в ворота Миньоле, но оба раза был зафиксирован офсайд. Та был в офсайде после навеса-удара Хадсона-Одои, а Шик блестяще пробил через себя после навеса всё того же Каллума, но вновь было вне игры.

1:0. "Брюгге" стартует с важной победы. Учитывая не самый сильный подбор соперников в квартете, где также участвуют "Атлетико" и "Порту", коллектив Романа Яремчука и Эдуарда Соболя может и помечтать о выходе в плей-офф. "Байер" же даже в такой скромной компании рискует залечь на самом дне. В Брюгге они сегодня уже это сделали.