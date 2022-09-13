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Мюллер: Мане в шутку сказал мне, чтобы я случайно не отдал пас Левандовскому
В "Баварии" в хорошем настроении подходят к матчу с "Барсой"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны". Поединок состоится сегодня, 13 сентября на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 22:00.
"Последние 10 дней Садио Мане в шутку говорил мне, чтобы я был осторожен и случайно не отдал пас Левандовскому. Мы должны сыграть в свою игру, и не слишком фокусироваться на Левандовском.
Мы хотим побеждать в единоборствах и играть активно при потере мяча. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы недавно играли против соперников, которые хорошо защищались. Думаю, игра понравится нейтральным зрителям", - сказал Мюллер.
Напомним, что Роберт Левандовский и Мюллер вместе выступали за немецкий клуб с 2014 года. Также стоит добавить, что Томас сегодня отмечает День рождения - форварду исполняется 33 года. Поэтому победа над "Барселоной" могла бы стать отличным подарком для футболиста.
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