Мюллер: Мане в шутку сказал мне, чтобы я случайно не отдал пас Левандовскому

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны". Поединок состоится сегодня, 13 сентября на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 22:00.

"Последние 10 дней Садио Мане в шутку говорил мне, чтобы я был осторожен и случайно не отдал пас Левандовскому. Мы должны сыграть в свою игру, и не слишком фокусироваться на Левандовском. Мы хотим побеждать в единоборствах и играть активно при потере мяча. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы недавно играли против соперников, которые хорошо защищались. Думаю, игра понравится нейтральным зрителям", - сказал Мюллер.

Напомним, что Роберт Левандовский и Мюллер вместе выступали за немецкий клуб с 2014 года. Также стоит добавить, что Томас сегодня отмечает День рождения - форварду исполняется 33 года. Поэтому победа над "Барселоной" могла бы стать отличным подарком для футболиста.