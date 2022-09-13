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Левандовский, Дембеле и Рафинья против Мане, Сане и Мусиалы – составы на матч Бавария – Барселона

Лига Чемпионов
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Команды подходят к игре во всеоружии

Левандовский, Дембеле и Рафинья против Мане, Сане и Мусиалы – составы на матч Бавария – Барселона

Фото: twitter.com/FCBayernEN

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УЕФА показал составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона". Это будет первый матч Роберта Левандовского на Альянц Арене после ухода из мюнхенского клуба.

Стартовый состав "Баварии" выглядит следующим образом:

  • Нойер – В., К.;
  • Павар;
  • Упамекано;
  • Эрнандес;
  • Дэвис;
  • Киммих;
  • Забитцер;
  • Мюллер;
  • Сане;
  • Мане;
  • Маласия.

Левандовский, Дембеле и Рафинья против Мане, Сане и Мусиалы – составы на матч Бавария – Барселона - изображение 1

Стартовый состав "Барселоны":

  • Тер Штеген – В.;
  • Кунде;
  • Араухо;
  • Кристенсен;
  • Алонсо;
  • Гави;
  • Бускетс – К.;
  • Педри;
  • Дембеле;
  • Левандовский;
  • Рафинья.
Левандовский, Дембеле и Рафинья против Мане, Сане и Мусиалы – составы на матч Бавария – Барселона - изображение 2

Матч начнется в 22:00. У "Барселоны" и "Баварии" по 3 очка после первого тура.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Садио Мане
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Источник:
uefa.com

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