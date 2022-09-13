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Левандовский, Дембеле и Рафинья против Мане, Сане и Мусиалы – составы на матч Бавария – Барселона
Команды подходят к игре во всеоружии
Фото: twitter.com/FCBayernEN
УЕФА показал составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона". Это будет первый матч Роберта Левандовского на Альянц Арене после ухода из мюнхенского клуба.
Стартовый состав "Баварии" выглядит следующим образом:
- Нойер – В., К.;
- Павар;
- Упамекано;
- Эрнандес;
- Дэвис;
- Киммих;
- Забитцер;
- Мюллер;
- Сане;
- Мане;
- Маласия.
Стартовый состав "Барселоны":
- Тер Штеген – В.;
- Кунде;
- Араухо;
- Кристенсен;
- Алонсо;
- Гави;
- Бускетс – К.;
- Педри;
- Дембеле;
- Левандовский;
- Рафинья.
Матч начнется в 22:00. У "Барселоны" и "Баварии" по 3 очка после первого тура.
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Источник:uefa.com
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