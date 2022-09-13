Левандовский, Дембеле и Рафинья против Мане, Сане и Мусиалы – составы на матч Бавария – Барселона

УЕФА показал составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона". Это будет первый матч Роберта Левандовского на Альянц Арене после ухода из мюнхенского клуба.

Стартовый состав "Баварии" выглядит следующим образом:

Нойер – В., К.;

Павар;

Упамекано;

Эрнандес;

Дэвис;

Киммих;

Забитцер;

Мюллер;

Сане;

Мане;

Маласия.

Стартовый состав "Барселоны":

Тер Штеген – В.;

Кунде;

Араухо;

Кристенсен;

Алонсо;

Гави;

Бускетс – К.;

Педри;

Дембеле;

Левандовский;

Рафинья.

Матч начнется в 22:00. У "Барселоны" и "Баварии" по 3 очка после первого тура.