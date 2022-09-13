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Лига чемпионов. Спортинг – Тоттенхэм 2:0. Провал лондонцев на заключительных минутах

Лига Чемпионов
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Оба автора голов вышли из скамейки для запасных

Лига чемпионов. Спортинг – Тоттенхэм 2:0. Провал лондонцев на заключительных минутах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов

Группа D, второй тур

"Эштадиу Жозе Авеларде" (Лиссабон)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Спортинг – Тоттенхэм 2:0

Голы: Паулинью 90, Артур Гомеш 90+3

"Спортинг": Антонио Адан, Матеус Рейс, Себастьян Коатес, Хидемасса Морита (Сотирис Александропулос 71), Маркус Эдвардс (Артур Гомеш 90+2), Нуну Сантуш (Рикарду Эсгаю 90+2), Мануэль Угарте, Франсишку Тринкау (Паулинью 76), Педро Порро, Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хин Мин (Деян Кулусевски 72), Ришарлисон, Харри Кейн, Эмерсон Роял, Иван Перишич, Эрик Даер, Кристиан Ромеро, Родриго Бентанкур, Бен Дэвис

Предупреждения: Хидемаса Морита 63, Матеус Рейс 75 – Родриго Бентанкур 61, Эмерсон Роял 81, Пьер-Эмиль Хойбьерг 84

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон)
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