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Лига чемпионов. Спортинг – Тоттенхэм 2:0. Провал лондонцев на заключительных минутах
Оба автора голов вышли из скамейки для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа D, второй тур
"Эштадиу Жозе Авеларде" (Лиссабон)
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Спортинг – Тоттенхэм 2:0
Голы: Паулинью 90, Артур Гомеш 90+3
"Спортинг": Антонио Адан, Матеус Рейс, Себастьян Коатес, Хидемасса Морита (Сотирис Александропулос 71), Маркус Эдвардс (Артур Гомеш 90+2), Нуну Сантуш (Рикарду Эсгаю 90+2), Мануэль Угарте, Франсишку Тринкау (Паулинью 76), Педро Порро, Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш
"Тоттенхэм": Уго Льорис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хин Мин (Деян Кулусевски 72), Ришарлисон, Харри Кейн, Эмерсон Роял, Иван Перишич, Эрик Даер, Кристиан Ромеро, Родриго Бентанкур, Бен Дэвис
Предупреждения: Хидемаса Морита 63, Матеус Рейс 75 – Родриго Бентанкур 61, Эмерсон Роял 81, Пьер-Эмиль Хойбьерг 84
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