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Швед: Не сказал бы, что очень хорошо знаю нынешний Селтик
Хавбек горняков - о матче с кельтами
shakhtar.com
Полузащитник "
– Марьян, ты хорошо знаком с соперником. Что можешь сказать о "Селтике", какие сильные стороны у этой команды? И за счет чего "Шахтер" завтра может победить?
– Добрый вечер всем! Не сказал бы, что очень хорошо знаю эту команду. Потому что два года назад, когда я находился там, это была совсем другая команда в сравнении с нынешней: осталось только два игрока из основного состава. Так что я не много о них знаю, но нам тренерский штаб рассказал, и я сам видел нарезки из матчей, поэтому могу отметить, что это хорошая команда с быстрыми флангами, которая будет прессинговать нас. Но мы готовы к этому. Надеюсь, если покажем свою игру, то достигнем положительного результата.
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– Ты хорошо начал свои выступления в "Шахтере". Также хорошо начинал и в "Селтике", где был первым украинцем в истории клуба. Что дальше пошло не так в этой команде и какие воспоминания остались о том периоде?
– Помню дебют в "Селтике" – это тоже было в Лиге чемпионов, только в квалификации. Расценивая мой период в "Селтике", то, если вернуться назад, я бы поступил точно так же и перешел бы в эту команду. Да, у меня не получилось заиграть там, но у каждого тренера есть свое видение и каждый тренер выбирает стартовый состав сам, поэтому я не могу ничего сказать.
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