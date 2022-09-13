Швед: Не сказал бы, что очень хорошо знаю нынешний Селтик

Полузащитник " Шахтера " Марьян Швед поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Селтиком", который состоится в среду, 14 сентября.

– Марьян, ты хорошо знаком с соперником. Что можешь сказать о "Селтике", какие сильные стороны у этой команды? И за счет чего "Шахтер" завтра может победить?

– Добрый вечер всем! Не сказал бы, что очень хорошо знаю эту команду. Потому что два года назад, когда я находился там, это была совсем другая команда в сравнении с нынешней: осталось только два игрока из основного состава. Так что я не много о них знаю, но нам тренерский штаб рассказал, и я сам видел нарезки из матчей, поэтому могу отметить, что это хорошая команда с быстрыми флангами, которая будет прессинговать нас. Но мы готовы к этому. Надеюсь, если покажем свою игру, то достигнем положительного результата.

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– Ты хорошо начал свои выступления в "Шахтере". Также хорошо начинал и в "Селтике", где был первым украинцем в истории клуба. Что дальше пошло не так в этой команде и какие воспоминания остались о том периоде?

– Помню дебют в "Селтике" – это тоже было в Лиге чемпионов, только в квалификации. Расценивая мой период в "Селтике", то, если вернуться назад, я бы поступил точно так же и перешел бы в эту команду. Да, у меня не получилось заиграть там, но у каждого тренера есть свое видение и каждый тренер выбирает стартовый состав сам, поэтому я не могу ничего сказать.