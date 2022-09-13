  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Швед: Не сказал бы, что очень хорошо знаю нынешний Селтик
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швед: Не сказал бы, что очень хорошо знаю нынешний Селтик

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Хавбек горняков - о матче с кельтами

Швед: Не сказал бы, что очень хорошо знаю нынешний Селтик

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марьян Швед поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Селтиком", который состоится в среду, 14 сентября.

– Марьян, ты хорошо знаком с соперником. Что можешь сказать о "Селтике", какие сильные стороны у этой команды? И за счет чего "Шахтер" завтра может победить?

– Добрый вечер всем! Не сказал бы, что очень хорошо знаю эту команду. Потому что два года назад, когда я находился там, это была совсем другая команда в сравнении с нынешней: осталось только два игрока из основного состава. Так что я не много о них знаю, но нам тренерский штаб рассказал, и я сам видел нарезки из матчей, поэтому могу отметить, что это хорошая команда с быстрыми флангами, которая будет прессинговать нас. Но мы готовы к этому. Надеюсь, если покажем свою игру, то достигнем положительного результата.

  • Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram

– Ты хорошо начал свои выступления в "Шахтере". Также хорошо начинал и в "Селтике", где был первым украинцем в истории клуба. Что дальше пошло не так в этой команде и какие воспоминания остались о том периоде?

– Помню дебют в "Селтике" – это тоже было в Лиге чемпионов, только в квалификации. Расценивая мой период в "Селтике", то, если вернуться назад, я бы поступил точно так же и перешел бы в эту команду. Да, у меня не получилось заиграть там, но у каждого тренера есть свое видение и каждый тренер выбирает стартовый состав сам, поэтому я не могу ничего сказать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Марьян Швед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде