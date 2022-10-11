Селтик оштрафовали  на 15 тысяч евро за оскорбление королевы Елизаветы II

УЕФА наказали "Селтик" за оскорбление в адрес королевы Елизаветы II во время траура после её смерти. На провокационном баннере было написано "Нах*й корону".

Его вывесили болельщики на матче Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1) 14 сентября в Варшаве.

Клуб оштрафовали на 15 тысяч евро. Баннер признали неприемлемым для спортивного мероприятия.

Был и другой баннер: "Сожалею вашей утрате, Майкл Фэган". Упомянутый человек известен тем, что ворвался в спальню королевы в 1982 году.

Королева скончалась 8-го сентября в возрасте 96 лет, 70 из которых она правила Великобританией.