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Селтик оштрафовали  на 15 тысяч евро за оскорбление королевы Елизаветы II

Лига Чемпионов
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Нужно знать меру

Селтик оштрафовали  на 15 тысяч евро за оскорбление королевы Елизаветы II

Фото: twitter.com/ultras_antifaa

Новина українською

УЕФА наказали "Селтик" за оскорбление в адрес королевы Елизаветы II во время траура после её смерти. На провокационном баннере было написано "Нах*й корону".

Его вывесили болельщики на матче Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1) 14 сентября в Варшаве.

Клуб оштрафовали на 15 тысяч евро. Баннер признали неприемлемым для спортивного мероприятия.

Был и другой баннер: "Сожалею вашей утрате, Майкл Фэган". Упомянутый человек известен тем, что ворвался в спальню королевы в 1982 году.

Королева скончалась 8-го сентября в возрасте 96 лет, 70 из которых она правила Великобританией.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Елизавета II
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Источник:
theathletic.com

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